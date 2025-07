Das ist frisch. Die Marke Mundwasser, Listerine, hat Cynthia Erivos Mund für 2 Millionen Dollar versichert und es als „wertvollstes Gut“ bezeichnet.

„Mundpflege war schon immer ein wichtiger Bestandteil meiner Selbstversorgung“, sagte Erivo in einer Presseerklärung für die neue Kampagne „Wäsche deinen Mund“. „Was ich an der Partnerschaft mit Listerine liebe, ist, dass sie verpflichtet sind, sicherzustellen, dass eine grundlegende tägliche Routine gründlich ausgeführt wird. Bürsten und Zahnseide ist wichtig, und mit dem letzten Touch der Verwendung von Listerine Total Care Alkoholfreies Mundwasser weiß ich, dass mein Mund super sauber ist und das bedeutet wirklich, dass ich wirklich für alles bereit bin.“

Holen Sie sich Cynthia Erivo Tickets hier

In einem Interview mit MENSCHENErivo enthüllte, wie mündlich in ihre Vordurchlässigkeitsroutine einfließt. „Es ist das Letzte, was ich mache, bevor ich auf die Bühne gehe“, erklärte sie. „Ich möchte nur sicherstellen, dass ich mich wirklich frisch fühle. Es gibt mir einen Neustart, bevor ich weitergehe und singe oder spreche.“

Verwandte Video

„Wir sind begeistert, um mit dem legendären Cynthia Erivo zusammenzuarbeiten, um den Verbrauchern zu helfen, die Bedeutung von Mundwasser zu erkennen“, fügte Kamran Shahzad, US -Leiter der kommerziellen, mündlichen Versorgung bei Kenvue, hinzu. „Unsere neue Wäsche Ihrer Mundkampagne versucht, die Verbraucher aufzuklären, dass Listerine Mundwasser während des Bürstens und der Zahnseide mit der Mundpflege beginnt. Zusammen mit Cynthia machen wir einen mutigen Schritt, um einen der bekanntesten Münder in Hollywood zu schützen, da wir zuversichtlich sind, dass Listerine einen gesünderen Mund garantiert.“

Die Kampagne verfügt über ein 30-Sekunden-Video sowie einen Clip hinter den Kulissen. Sehen Sie sich beide unten an.

Erivo ist nicht die erste Berühmtheit, die ihren Mund für eine millionenschwere Summe versichert hat. Im Jahr 2007 nahm Aquafresh eine Richtlinie von 10 Millionen US -Dollar für das Lächeln auf Hässlicher Betty Star America Ferrera. In ähnlicher Weise soll Julia Roberts ‚Lächeln seit langem für 30 Millionen Dollar versichert sein, aber sie entlarvte diese Behauptung in einem Interview von 2022 persönlich mit Die New York Times.

Das Publikum wird am 6. November bald Erivo und ihre gut versicherte Mundfront und im Zentrum sehen, wenn sie und Ariana Grande in einem Live mitspielen werden Böse Besonders auf NBC. Es wird zwei Wochen vor der Fortsetzung ausgestrahlt Wicked: Für immerdie am 21. November in den Kinos landet.

Erivo hat kürzlich auch ihr Studioalbum im zweiten Jahr veröffentlicht. Ich vergebe dirüber Verge/Republic, und wird diesen Sommer eine Reihe von Live -Shows begeben, einschließlich einer Hauptrolle in der Inszenierung der Hollywood Bowls von Jesus Christus Superstar. Holen Sie sich hier Tickets.

https://www.youtube.com/watch?v=9aodahrxnai

https://www.youtube.com/watch?v=tbieAilqvpo