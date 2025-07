Lollapalooza 2025 beginnt am Donnerstag, dem 31. Juli, mit dem viertägigen Festival mit den Auftritten von Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Tyler, dem Schöpfer, Doechii, A $ AP Rocky, Gracie Abrams, Rüfüs du Sol, Korn, zweimal, Luke Combs und vieles mehr. Zum fünften Jahr in Folge wird das Chicago Festival eine Reihe von Sets live auf Hulu streamen.

In addition to all of the headliners, the livestream will feature performances from Clairo, Cage the Elephant, The Marías, Djo, Dom Dolla, Martin Garrix, Bleachers, Wallows, Dominic Fike, Foster the People, T-Pain, Sierra Ferrell, Finneas, Remi Wolf, Royel Otis, Marina, Barry Can’t Swim, JPEGMAGIA, Magdalena Bay, Isaiah Rashad, Mariah der Wissenschaftler, Amaarae und vieles mehr.

Wenn Sie derzeit kein Hulu-Abonnent sind, können Sie sich für eine 1-monatige kostenlose Testversion anmelden-danach beginnen die Pläne bei 9,99 USD pro Monat. Siehe den vollständigen Livestream -Zeitplan unten.

Die 2025-Ausgabe von Lollapalooza kehrt zum 34. Jahr in den Grant Park von Chicago zurück und erstreckt sich vom 31. Juli-August, 3. August. Besuchen Sie unsere Reaktion auf die Lollapalooza -Aufstellung 2025 und lesen Sie unsere Berichterstattung vom letztjährigen Festival hier.

Lollapalooza 2025 Livestream -Zeitplan (alle Zeiten in CST):

Donnerstag, 31. Juli:

Kanal 1:

16:05 Uhr – Durand Bernarr

16:45 Uhr – Die gesegnete Madonna

17:50 Uhr – Barry kann nicht schwimmen

19:00 Uhr – Gracie Abrams

20:10 Uhr – Cage the Elefant

21:15 Uhr – Tyler, der Schöpfer

22:35 Uhr – Mau P.

Kanal 2:

16:05 Uhr – Prospa

16:50 Uhr – Sierra Ferrell

18:00 Uhr – Magdalena Bay

19:05 Uhr – Cloonee

20:00 Uhr – Royel Otis

21:05 Uhr – Luke Combs

22:40 Uhr – Dom Dolla

Freitag, 1. August:

Kanal 1:

16:05 Uhr – Ravyn Lenae

17:15 Uhr-T-Pain

18:20 Uhr – Fördern Sie die Menschen

19:30 Uhr – Tribünen

20:40 Uhr – Olivia Rodrigo

22:15 Uhr – Korn

23:50 Uhr – Knock2

Kanal 2:

16:05 Uhr – Isabel Larosa

16:45 Uhr – Murda Beatz

17:40 Uhr – Amaarae

18:45 Uhr – Bunt.

19:50 Uhr – DJO

21:00 Uhr – ISOXO

22:20 Uhr – Wallows

Samstag, 2. August:

Kanal 1:

16:05 Uhr – Charlotte Lawrence

17:10 Uhr – Max McNown

18:15 Uhr – CA7RIEL & PACO AMOROSO

19:25 Uhr – Yachthafen

20:30 Uhr – Clairo

21:35 Uhr – Chase & Status

22:45 Uhr – RÜFÜS du Sol Sol

Kanal 2:

16:05 Uhr – Sam Austins

16:30 Uhr – junger Miko

17:45 Uhr – Bôa

18:55 Uhr – Doechii

19:55 Uhr – Leichtigkeit

20:30 Uhr – Jpegmafia

21:40 Uhr – zweimal

23:15 Uhr – Zwei Freunde

Sonntag, 3. August:

Kanal 1:

16:05 Uhr – Nimino

16:40 Uhr – Boynextdoor

17:50 Uhr – Katseye

18:45 Uhr – Rebecca Black

19:50 Uhr – Mariah der Wissenschaftler

21:00 Uhr – Sabrina Carpenter

22:25 Uhr – A $ AP Rocky

Kanal 2:

16:15 Uhr – Marlon Hoffstadt

17:20 Uhr – Remi Wolf

18:00 Uhr – Finneas

19:10 Uhr – Jesaja Rashad

20:15 Uhr – die Marías

21:25 Uhr – Dominic Fike

22:30 Uhr – Martin Garrix