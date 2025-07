Wenn es sich so anfühlte, als würde jeder, den Sie wussten South ParkEs könnte einen Grund geben. Comedy Central hat bekannt gegeben, dass das Debüt von „Predigt auf dem ‚Mount“ von fast sechs Millionen plattformübergreifenden Zuschauern gesehen wurde, was gegenüber der Premiere der 26. Saison um 68% gestiegen ist. Dies ist das größte South Park Premiere in 26 Jahren, seit die Premiere der dritten Staffel im April 1999 ausgestrahlt wurde und die Folge am Mittwoch, dem 23. Juli, über alle Kabelkanäle über alle Kabelkanäle gesendet wurde.

„Predigt auf dem“ Mount „war auch“ die soziale Folge aller Zeiten „(laut einer offiziellen Veröffentlichung von Comedy Central).

Die Saisonpremiere zeigte die Macher Trey Parker und Matt Stone, die das rücksichtslose Ziel auf Donald Trump zielten, was zu einigen der subversivsten politischen Satire der Show führte. Parker und Stone tun natürlich „schrecklich leid“, Trumps Gefühle zu verletzen, indem er seine unzensierten Mikropenis im Fernsehen zeigt.

South Park Staffel 27 wird mit neuen Folgen ab Mittwoch, dem 6. August, fortgesetzt und am nächsten Tag auf Paramount+gestreamt.