Daniel Craig hat seine Unterstützung für Chappell Roan zum Ausdruck gebracht, dessen massiver Aufstieg zum Star viele Fragen rund um das Fandom und die mit Ruhm einhergehenden Grenzenlosigkeit aufgeworfen hat.

Roan nutzte im Sommer mehrere Gelegenheiten, um bestimmte Fans für ihr Verhalten als „gruselig“ und „aufdringlich“ zu verurteilen, und verwies auf die Tatsache, dass Superfans so weit gegangen seien, ihre Schwester bei der Arbeit zu besuchen, ihren Vater am Telefon anzurufen und sie zu verfolgen am Flughafen und viele weitere Datenschutzverletzungen.

„Es ist mir egal, dass Missbrauch und Belästigung, Stalking oder was auch immer normal ist, wenn man Menschen antut, die berühmt oder ein wenig berühmt sind“, sagte Roan diesen Sommer in einem TikTok. „Das macht es nicht in Ordnung. Das macht es nicht normal.“

Craig, der derzeit für seine Hauptrolle in Luca Guadagninos neuem Film wirbt Seltsamsprach in einem neuen Interview mit über seine Bewunderung für Roan und ihre Kommentare Die New York Times. „Ich bewundere wirklich den Mut, diese Dinge zu sagen“, sagte Craig. „Berühmtheit bringt dich um. Es ist wirklich etwas Schreckliches, was passieren kann, und ich denke, man muss wirklich gegen all die Dinge ankämpfen, die einem dadurch ins Gesicht geworfen werden, weil es so leicht ist, in Versuchung zu geraten.“

Er fuhr fort: „Um diese Marke aufzubauen und aufrechtzuerhalten, kommt es darauf an, wie viel Bekanntheit man hat.“ Er fragte sich, ob er heutzutage eher als Marke denn als Schauspieler angesehen wird. „Bin ich eine Marke? Man muss soziale Medien betreiben, und das kann ich nicht. Ich bereue sogar E-Mails, die ich verschicke.“

An anderer Stelle in seinem Profil mit Die New York Timesbesprach Craig die für seine Rolle erforderliche Verletzlichkeit Seltsamwas ihn dazu zwang, tiefer in die Sprache hinter Männlichkeit und Sexualität einzutauchen. „Sex ist Hingabe“, sagte Craig, „darauf kommt es wirklich an, dort entsteht eine echte Verbindung.“ Das behauptet er Seltsam geht es nicht nur um die rasanten Sequenzen, sondern auch um die Kraft und Emotionen, die dahinter stecken: „Natürlich ist da auch Lust dabei – volle, schmutzige Lust –, aber es ist auch jemand, der nach Liebe sucht, in einer Zeit, in der alles so kompliziert gewesen sein muss.“

Seltsam kommt am 27. November in die Kinos. Chappell Roan erhielt kürzlich sechs Grammy-Nominierungen, darunter „Beste neue Künstlerin“, „Album des Jahres“ und „Song des Jahres“. Besuchen Sie noch einmal unser CoSign-Interview 2023 mit Roan.