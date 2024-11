Zu Beginn des neuen Specials des Komikers James Acaster Hecklers gesuchtmacht ein Ansager die Regeln für den Abend klar: Im Gegensatz zu anderen Comedy-Shows gibt es nur sehr wenige Regeln. Konkret wird das Publikum laut Titel dazu ermutigt, fast alles zu tun, was es tun möchte, während Acaster auftritt. „Als ich mit der Tour begann, hatte ich keine Ahnung, wie das Ergebnis aussehen würde“, erzählt er Folge. „Ich dachte, das könnte ein Chaos sein.“

Stattdessen auf Tour mit Hecklers gesuchtdas jetzt auf Max gestreamt wird, bot dem Komiker die Gelegenheit, zu untersuchen, was es für ihn bedeutet, vor Publikum aufzutreten – insbesondere, da Acaster nach dem Schlimmsten der Pandemie „große Angst davor hatte, wieder auf die Bühne zu gehen“. .“

Für ihn bedeutete die Rückkehr zum Tournee möglicherweise, dass er an eine Wand stieß, die er in der Vergangenheit getroffen hatte, „wo ich schließlich die Auftritte sabotierte, dem Publikum sagte, der Auftritt sei Quatsch und sie seien das schlechteste Publikum, das ich je hatte – und dann kam ich.“ Abseits der Bühne und ich fühle mich deswegen schuldig und schlecht. Ich hätte einfach ein schlechtes Gewissen wegen der Leute, die dafür bezahlt hatten, mich zu sehen, und die nun enttäuscht nach Hause gingen. Es wird immer Leute geben, die enttäuscht sind, weil man etwas Subjektives tut, aber das sollte nicht daran liegen, dass man sich buchstäblich weigert, das zu tun, wofür sie bezahlen, um es zu sehen.“

Also, sagt Acaster, beschloss er, sich diesem Thema innerhalb der Show selbst zu stellen … obwohl es ihn nicht interessierte, direkt darüber zu sprechen, weil „das für mich wie eine sehr langweilige Show klang.“ Stattdessen beschloss er, das Publikum einfach tun zu lassen, „was es wollte, sodass nicht nur ein Komiker auf der Bühne über Comedy und seine Beziehung zur Comedy redete.“ Ich wollte, dass es um meine Beziehung zum Publikum geht.“

Die Sondersendung beginnt mit einer klaren Rezitation von Acasters Regeln für den Abend und erläutert die Beschränkungen für die Teilnehmer, obwohl Acaster bei der Formulierung der Dinge sehr vorsichtig war. Während „alle Regeln auf dem Verhalten des Publikums in der Vergangenheit basierten“, sagt er, hieß es ursprünglich: „Das Publikum darf Zwischenrufe machen, das Publikum darf am Telefon sein, es darf reden.“ untereinander … Und das fühlte sich immer so an, als würde dadurch eine etwas zu formelle Atmosphäre geschaffen.“

Stattdessen hat er die Dinge so verschoben Er stand im Mittelpunkt der Regeln, wie zum Beispiel „’James Acaster darf sich nicht über das Publikum ärgern, wenn es diese Dinge tut.‘ Denn dann obliegt mir die gesamte Hausordnung, also ist es das, was ich tue kippen tun und nicht das, was sie sind erlaubt zu tun. Dadurch fühlte es sich schöner an.“

Die einzige Ausnahme bildete die Regel, dass Zuschauer wegen Gewalt oder Hassrede vom Platz verwiesen wurden. „Und ich wünschte, ich müsste diese Hausordnung nicht einbauen, aber einmal auf jeder Tour werden diese Dinge passieren, und ich wollte einfach nicht, dass das passiert“, sagt er. „Also musste diese nicht so lustige Regel drin sein.“

Es handelt sich jedoch um eine Regel, die dazu führt, dass sich das Special wie ein relativ sicherer Ort anfühlt, und Acaster räumt ein, dass „etwas, das ich in der Show nicht wirklich angesprochen habe, darin besteht, dass es bei Comedy-Auftritten eine Menge Zuschauer gibt, die Regeln bei Comedy-Auftritten wirklich schätzen und hassen.“ Zwischenrufer und hassen es, wenn Leute telefonieren und so weiter. Ich hasse es, wenn ich im Publikum bin, weißt du?“

Doch obwohl er wusste, dass „es Zuschauer geben würde, die sich über die Zwischenrufe ärgern würden und sich über die störenden Leute ärgern würden, musste ich einfach sagen: Ja, wissen Sie was, ich verkaufe ihnen zu keinem Zeitpunkt etwas anderes.“ zeigen. Hier bin ich, die Show heißt Hecklers willkommen. Im Klappentext der Show beim Kartenkauf hieß es, dass das Publikum tun und lassen könne, was es möchte. Ich verstehe, warum Leute in die Komödie gehen und sich ärgern, wenn das Publikum stört, aber ich habe das wirklich nicht falsch verkauft. Und wenn sie sich darüber ärgern, ist das meiner Meinung nach eine gute Gelegenheit für sie, darüber nachzudenken, was sie von Live-Shows halten. Denn auch hier geht es genauso sehr um sie wie um mich, einschließlich der Zuschauer, die wirklich möchten, dass sich jeder an die Regeln hält.“