Kendrick Lamars Album 2022, Mr. Morale und die großen Steppernahm die Fans mit auf eine Reise durch intensives persönliches Wachstum. Mit seinem Abschlussprojekt zu TDE und Aftermath schloss er ein wichtiges Kapitel ab und hätte sich dann vom Rappen zurückziehen und sich auf seine Firma pgLang konzentrieren können. Dank einer Auseinandersetzung mit Drake hat Kendrick jedoch seinen Wettbewerbsgeist geweckt und seinen Fokus auf Hip-Hop und die Musikindustrie insgesamt ausgeweitet.

Zu dem überraschenden Titel, den er während der MTV VMAs abgab, erklärte Kendrick: „Es ist Zeit, die Party sterben zu sehen“, während er gleichzeitig den Zustand der Kultur herunterspielte. Wie sich herausstellte, war das Lied nur ein Vorläufer für sein neues Album. GNXdas am Freitag ohne Vorwarnung auf pgLang/Interscope Records erschien. Das Projekt behält einen Großteil der Aggressivität seiner diesjährigen Musikproduktion bei, gleicht diese Energie jedoch mit Momenten der Selbstbeobachtung und seiner Vision für einen besseren Hip-Hop aus.

Der Eröffnungshit „Wacced Out Murals“ wirft die Zuhörer zunächst mit unerwarteten Vocals der Mariachi-Sängerin Deyra Barrera in einen Loop, wechselt dann aber schnell zu finsteren Synthesizern und Kendrick, der seine Wut über die Zerstörung eines Compton-Wandgemäldes zum Ausdruck bringt, das ihm gewidmet ist. Er verspricht, „sie alle zu töten, bevor ich zulasse, dass sie meine Freude zerstören“, und tut genau das.

Er rügt Cole dafür, dass er Drake überhaupt erst aufgewühlt hat und sich dann auf die lahmste Art und Weise zurückgezogen hat, Snoop Dogg dafür, dass er Drakes lahmen KI-Disstrack gepostet hat, und wird sogar kleinlich wegen seines bevorstehenden Super-Bowl-Auftritts.

Nachdem er darüber gemurrt hat, dass Nas „der Einzige“ sei, der öffentlich gratuliert, geht Kendrick auf die Kritik ein, dass Lil Wayne nicht für einen Auftritt in seiner Heimatstadt ausgewählt wurde und sich von bestimmten Leuten distanziert: „Wie auch immer, nennen Sie mich verrückt, jeder ist fragwürdig/Turn.“ Ich habe mich für einen Eskimo entschieden, ich habe die Linie und die Dezimalstellen gezeichnet.“

Nach einer kaum verhüllten Anspielung auf Drake (N****s aus meiner Stadt konnten alte Jungs nicht unterhalten) und einem wörtlichen „Fick dich“ an Hip-Hop als Ganzes sehnt sich ein jähzorniger Kendrick fast nach den Tagen, an denen er „ blieb in meinem Haus.“

Von da an bleibt er mit Songs wie „squabble up“, „hey now“ und „tv off“ in der Offensive. Letzteres bringt Kendrick wieder mit „Not Like Us“-Produzenten Mustard zusammen, ist aber kein weiterer Dissident von Drake. Stattdessen denkt Kendrick über die seltenen Eigenschaften von Authentizität und Loyalität nach („wenige solide Kerle sind noch übrig, aber das ist nicht genug“), bevor er seine eigene Überlegenheit unterstreicht, indem er den Notorious BIG zitiert: „In diesem Rap gibt es keinen anderen König.“ Ding, wie Geschwister/ Nichts als meine Kinder, auf einen Schlag verschwinden sie.“

Obwohl es sich um eine triumphale Wiedervereinigung handelt, ist „tv off“ der einzige von Mustard produzierte Titel GNX. Der langjährige Mitarbeiter Sounwave leitete zusammen mit seinem Red Hearse-Bandkollegen und Co-Produzenten der Drake-Diss „6:16 in LA“ Jack Antonoff (ja, Das Jack Antonoff), der bis auf einen zu allen beigetragen hat.

Aber verstehen Sie Antonoffs Anwesenheit nicht so, dass das Album wie seine Arbeit mit Taylor Swift klingt (außer vielleicht dem glanzlosen „Dodger Blue“). Gemeinsam sind Sounwave und Antonoff die ruhige Hand, die das Projekt leitet, das von lebhafter, regionaler LA-Produktion durchdrungen ist. Diese bedrohlichen Instrumentalstücke werden durch die gefühlvollen Beats von Liedern wie „Luther“, „Heart Pt.“ ausgeglichen. 6“ und „Gloria“, als Kendrick kurz seinen Fuß vom Gaspedal nimmt.

Ein weiteres Lied, bei dem Kendrick zur Ruhe kommt, ist das Tupac-Sampling „Reincarnated“, das an seine frühere Erwähnung der Reinkarnation bei „Squabble Up“ anknüpft. Auf der Strecke durchläuft Kendrick vergangene Leben „mehr als hundert Jahre auf dieser Erde“, die sein Wachstum förderten und gleichzeitig aus den Fehlern der Künstler vor ihm lernten.

Der Song kanalisiert zunächst den Geist eines R&B-Gitarristen und dann einer Sängerin auf dem Chitlin‘ Circuit und bewegt sich in die Gegenwart, während Kendrick ein Gespräch mit Gott führt. (Er erwähnt auch Jesaja 14, einen prophetischen Vers aus der hebräischen Bibel, der den Fall Babylons und die Wiederherstellung Israels beschreibt. Der Zweck des Verses in dem Lied scheint eine Parallele zu Kendricks eigenem Sündenfall zu sein. Allerdings hat er bereits zuvor auf eine Verbindung dazu hingewiesen die schwarzen hebräischen Israeliten, und es ist unklar, ob da eine größere Bedeutung im Spiel ist.)

Am Ende des Tracks feiert Kendrick das Umschreiben der „Teufelsgeschichte, nur um unsere Macht zurückzugewinnen“, nachdem er Gott mit guten Taten wie seinem bandenvereinenden „Pop Out“-Konzert und der Anerkennung, dass er „einen langen Weg hinter sich hat“, für sich gewonnen hat davon abzuhalten, böse Ansichten zu garnieren.“

Auf „Herz pt. 6“, blickt Kendrick weiter nach innen, während er sich bei einem Stück „Use Your Heart“ von SWV an die Anfänge von TDE erinnert. Er lobt seine Black Hippy-Kollegen Ab-Soul und Jay Rock und vergleicht Anthony „Top Dawg“ Tiffith mit dem Hall of Fame-NBA-Trainer Phil Jackson.

Spulen wir in die Gegenwart vor, in der ein „Sehnen nach Unabhängigkeit“ und der Wunsch, „meine Fähigkeiten als schwarzer Manager unter Beweis zu stellen“, dazu führten, dass er TDE zu günstigen Konditionen verließ. „Lass mich die Demonstration sein/Wie man Differenzen mit einem gesunden Gespräch führt“, rappt er. „Wenn das Ihre Familie ist, dann gehen Sie so damit um. Lassen Sie nicht zu, dass die sozialen Netzwerke Sie verunsichern, und lassen Sie nicht zu, dass Emotionen Ihre Krücke sind. Nehmen Sie den Hörer in die Hand und machen Sie Schluss, bevor die Geschichte verloren geht.“

Über diese Momente der Selbstbeobachtung hinaus legt Kendrick auch großen Wert darauf, was Hip-Hop seiner Meinung nach sein sollte. Im Schlussstück „Gloria“ tritt er in die Fußstapfen von Common und nutzt die Liebe als Metapher für seine komplizierte Beziehung zur Musik, von seiner frühen Hingabe an das Handwerk bis zu der Erkenntnis, dass seine Texte reifen mussten, um die nächste Stufe zu erreichen.

Diese Vision spiegelt sich auch in Kendricks Entscheidung wider, durchgehend aufstrebende kalifornische Rapper vorzustellen GNXdarunter Dody6s bedrohlicher Vers bei „hey now“, AzChikes Waffengespräch bei „peekaboo“ und ein Trio von Gastauftritten bei „gnx“ von Peysoh, Hitta J3 und Young Threat.

In der Zwischenzeit ist SZA zur Stelle, wenn Kendrick das oben erwähnte „Gloria“ und „Luther“ langsamer angeht, wobei Letzteres – Sie haben es erraten – Luther Vandross probiert. Auf „Luther“ stellt sich das Duo eine ideale gemeinsame Welt mit üppiger Orchesterproduktion vor. Passend zur Energie des Albums eliminiert seine Version der Sentimentalität ihre Feinde „streng mit diesem Feuer“.

Bleibt die Frage, was Kendrick an diesem Punkt seines Lebens befriedigen kann. Basierend auf „Man at the Garden“ ist er immer noch dabei, es herauszufinden. Neben der Ruhe, die er dadurch erhält, dass er sich mit den richtigen Leuten umgibt, möchte er auch das Geld, die Macht und den Respekt, die er verdient.

Nach der Lieferung der klassischen Trilogie von Guter Junge, MAAd City, Einen Schmetterling pimpenUnd VERDAMMT.Kendrick wählte sich selbst und verarbeitete das Trauma weiter Herr Moral. Mit GNXer übersteht den Höhepunkt seiner Fehde mit Drake, aber er ist noch nicht damit fertig, die Branche niederzubrennen oder seinen Mantel als größter Rapper der Welt aufzugeben.

„Ich brenne diese Schlampe nieder, spiel nicht mit mir und bleib nicht bei mir/Ich breche gerade zusammen, bei mir ist niemand sicher“, verkündet er bei „Man at the Garden“. „Ich verdiene alles, weil es mir gehört. Sag mir, warum du denkst, dass du das Größte aller Zeiten verdienst.“

Also, während GNX ist ein ausgezeichnetes Hörerlebnis, es fühlt sich an wie eine Aufwärmübung für die nächste klassische Trilogie des wiederbelebten Compton-Rappers. Aber jetzt, da Kendrick nicht mehr an der Seitenlinie steht und wieder auf dem Feld steht, können Sie davon ausgehen, dass sein nächstes Album das Spiel noch einmal verändern wird.