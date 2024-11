Im Jahr 2023 in Ungnade gefallen Diese 70er-Jahre-Show Der Schauspieler Danny Masterson wurde wegen zweifacher Vergewaltigung verurteilt. Jetzt sollen seine Anwälte „unerwünschten Kontakt“ mit den Geschworenen dieses Prozesses aufgenommen haben, indem sie Berichten zufolge zu ihren Häusern und Arbeitsplätzen erschienen sind.

Entsprechend Rollender SteinIn einer neuen Gerichtsakte des stellvertretenden Bezirksstaatsanwalts von Los Angeles County, Reinhold Mueller, wurde behauptet, dass mehrere Geschworene von Mastersons Anwaltsteam kontaktiert worden seien. Er nannte die Maßnahmen „weder gewollt, noch wurden sie wie erforderlich zu einem angemessenen Zeitpunkt und an einem angemessenen Ort durchgeführt“. In derselben Akte forderte er das Gericht auf, eine umfassende Anhörung zu der Angelegenheit durchzuführen, „um gegebenenfalls die Verhängung von Sanktionen für unerwünschtes, belästigendes oder anderweitig unangemessenes Verhalten von Mitgliedern des Verteidigungsteams zu prüfen“.

Wie Mueller mitteilte, waren die Geschworenen nach den Auseinandersetzungen besorgt, da ihre Identitätsinformationen während des Prozesses vom Gericht versiegelt wurden. Die Geschworenen geben außerdem an, dass die Verteidigung es versäumt habe, deutlich zu machen, dass sie das Recht habe, den Fall nicht zu besprechen.

Die Einreichung erfolgte, nachdem Richterin Charlaine Olmedo, die den Prozess im Jahr 2023 leitete, einen Brief an beide Rechtsteams geschickt hatte, in dem sie auf die Bedenken der Geschworenen einging. Nachdem sie die Behauptungen der Geschworenen detailliert dargelegt hatte, sagte sie, dass das Gericht „besorgt darüber sei, dass sie in ihren Häusern angesprochen wurden“ und erließ eine Anordnung, die verlangte, dass jeder zukünftige Kontakt mit den Geschworenen zunächst über den Gerichtsschreiber erfolgen müsse.

Als Reaktion auf die Anordnung von Richter Olmedo und die Gerichtsakten von Mueller reichte Shawn Holley, eine von Mastersons ehemaligen Verteidigern, dem Gericht eine Erklärung ein, in der sie erklärte, sie habe sich zwar mit mehreren Geschworenen getroffen, die Treffen seien jedoch „freundlich, herzlich und offen“ gewesen. Sie behauptete, sie habe die E-Mail eines Geschworenenvorarbeiters online gefunden und sich daraufhin zu einem Treffen in einem Restaurant angemeldet, dem das Geschworenenmitglied zugestimmt habe. Holley sagte, dass sie bei diesem Treffen die Informationen weiterer ehemaliger Geschworener eingeholt habe, was dazu geführt habe, dass zwei weitere ebenfalls zugestimmt hätten, sich in einem Restaurant zu treffen.

Holley behauptete außerdem, dass jeder Geschworene, mit dem sie sich getroffen habe, „angezeigt habe, dass ich sie gerne noch einmal kontaktieren könne, wenn ich weitere Fragen hätte und/oder mich noch einmal treffen möchte“, und dass sie „zuversichtlich“ sei, dass ihre Handlungen nicht „unerwünscht und belästigend“ gewesen seien oder auf andere Weise unangemessen.“ Sie sagte auch, sie habe keinen weiteren Kontakt zu irgendwelchen Mitgliedern der Jury gehabt.

Masterson ist insbesondere Mitglied der Scientology-Kirche, einer Organisation, die nachweislich keine Angst davor hat, Taktiken anzuwenden, die an Einschüchterung grenzen und diese oft überschreiten. Wie man es in Dokumentarfilmen sieht Klar gehendie Kirche hat angeblich eine Geschichte der Verfolgung, Erpressung und Bedrohung derjenigen, die sie als Gegner betrachtet.

Im Jahr 2020 behauptete Cedric Bixler-Zavala, Mitglied von At the Drive-In und Mars Volta, sogar, Scientologen hätten seinen Hund vergiftet. Bixler-Zavala führte weiter aus, dass er und seine Frau Chrissie Carnell Bixler, eine der Frauen, die Masterson der Vergewaltigung beschuldigten, aufgrund ihrer Äußerungen im Mittelpunkt gezielter Belästigungen standen.

Mastersons Beziehungen zu anderen Prominenten, insbesondere zu solchen, die mit der Scientology-Kirche verbunden sind oder ihr nahestehen, finden in ganz Hollywood weiterhin Nachhall. Ashton Kutcher und Mila Kunis wurden wegen ihrer Unterstützung von Masterson während des Verfahrens kritisiert, und Emily Armstrong, die neue Leadsängerin von Linkin Park, wurde Anfang des Jahres wegen ihrer Verbindungen zu Masterson und Scientology unter die Lupe genommen.

Masterson verbüßt ​​derzeit eine Haftstrafe von 30 Jahren bis lebenslänglich. Nach seiner Verurteilung reichten er und sein Anwaltsteam Berufung ein.