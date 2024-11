Gladiator II (oder Gladiator 2wenn Sie arabische Ziffern bevorzugen) heißt Filmfans 24 Jahre nach der Veröffentlichung von wieder in der Arena willkommen Gladiatormit Regisseur Ridley Scott erneut hinter der Kamera für mehr Action mit Schwertern und Sandalen. Wie der Titel vermuten lässt, handelt es sich bei diesem Film um eine Fortsetzung, die jedoch durch die Halbgeheimnis bestimmter Elemente der Handlung gewährleistet ist Grad Dass es sich letztendlich um eine Fortsetzung des Oscar-Gewinners von 2000 handelt, könnte eine kleine Überraschung sein – vor allem, wenn es schon eine Weile her ist, seit man den Originalfilm gesehen hat.

Im Folgenden erläutern wir die wichtigsten Möglichkeiten Gladiator II knüpft an den vorherigen Teil an – einige sehr offensichtlich, andere thematischer. All diese Elemente tragen letztendlich zu einem Film bei, der zwar nicht auf dem gleichen Niveau wie der erste glänzen kann, aber dafür sorgt, dass er dem Vorgänger sehr nahe kommt. Wenn Sie ein wollen Gladiator Film – nun ja, in diesem Film gibt es definitiv einige Gladiatoren. Sowie einige bekannte Gesichter und noch bekanntere Tropen.

(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Gladiator II.)

Lucius Verus, Ganz erwachsen

Das ist vielleicht das Größte: Während er einen guten Teil des Films damit verbringt, „Hanno“ zu heißen, Gladiator II enthüllt schließlich, dass Paul Mescals Protagonist tatsächlich der inzwischen erwachsene Lucius Verus ist, der kleine Junge, den Spencer Treat Clark im ersten Film gespielt hat.

Unmittelbar nach den Ereignissen von Gladiator (2000) Lucius wurde von seiner Mutter Lucilla (Connie Nielsen) untergetaucht, da er als mutmaßlicher Thronfolger in großer Gefahr schwebte. Da er außerhalb des Imperiums aufgewachsen ist, wird Lucius erst wieder in die römische Politik hineingezogen, als General Acacius (Pedro Pascal) eintrifft, um Lucius‘ Wahlheimat Numidien für Rom zu erobern. Als erwachsener Mann ist er mehr als fähig, sich gegen andere Gladiatoren, Attentäter oder sogar die Haie in der Arena zu verteidigen. Und er ist sehr, sehr sauer auf Acacius, weil …

Noch eine tote Frau

Schon früh im Original GladiatorMaximus‘ Frau und Sohn (gespielt von Giannina Facio und Giorgio Cantarini) werden von Commodus‘ Männern buchstäblich gekreuzigt, ein verheerender Moment, der Maximus‘ Streben nach Rache weiter antreibt. Hierbei handelt es sich um ein im Volksmund als Fridging bekanntes Motiv, bei dem die Partnerin eines männlichen Protagonisten ermordet wird, meist auf grausame Weise, um dem Protagonisten Motivation zu geben, welches Ziel er erreichen möchte.

Ebenso im Eröffnungsgefecht von Gladiator IILucius verliert seine eigene Frau (Yuval Gonen), deren Tod sein eigenes Streben nach Rache motiviert. Insbesondere macht Lucius Acacius für ihren Tod verantwortlich, da er der General war, der buchstäblich das Sagen hatte.

Es gibt jedoch ein wichtiges Update: Im Film von 2000 gibt es für Maximus‘ Frau weder einen Dialog noch einen Charakternamen. Aber weil wir im Jahr 2024 immer noch gelegentlich Lippenbekenntnisse zur Existenz des Feminismus ablegen, hat Lucius‘ Frau dieses Mal zumindest einen Namen – Arishat – und sie ist ein aktiver Teil des Kampfes, indem sie Pfeil und Bogen mit Präzision schwingt, bevor sie den Tod einer Kriegerin erhält .

Römische Kaiser sind die Am schlimmsten

Gladiator IIIn vielerlei Hinsicht beschließt er, nicht zu viele Risiken einzugehen, indem er sich weitgehend an die Struktur des ersten Films hält: Guy schlägt einen großen Kampf, gerät auf die Verliererseite, wird in den Gladiatorensport verkauft und wird als Roman zu einem beliebten Gladiator Die Politik droht in eine wahre Revolte zu kippen.

Und wieder einmal erweist sich die gezeigte römische Führung als alles andere als inspirierend, wenn auch im ersten Fall Gladiator Es gab nur einen Kaiser, der sich damit rühmen konnte, Macht und Ressourcen zu seinem eigenen Vergnügen zu missbrauchen. Gladiator II hat zwei Kaiser. Nur einer von ihnen – Joseph Quinns Geta – hat viel Sinn, aber beide zeigen eine Hingabe an das Übermaß, die das Römische Reich in den prekären Zustand führt, in dem es sich 16 Jahre nach dem Tod von Marcus Aurelius befindet. Acacius möchte etwas verändern, bekommt aber keine Chance.

Was die Sache zwischen Lucius und Acacius übrigens noch unangenehmer macht, ist die Tatsache, dass Acacius jetzt mit Lucius‘ Mutter verheiratet ist – obwohl er manchmal im Schatten steht von …