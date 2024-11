Die Entwicklung von Ted Danson, Herrn Bürgermeister des Fernsehens

Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2021 veröffentlicht. Wir veröffentlichen ihn anlässlich der neuesten Netflix-Komödie von Danson erneut Ein Mann im Inneren.

Wenn es sich anfühlt, als wäre Ted Danson schon immer auf unseren Fernsehbildschirmen zu sehen, dann deshalb, weil das mehr oder weniger stimmt. Er ist mindestens seit Mitte der 1970er-Jahre dabei und tauchte in einer langjährigen Sitcom nach der anderen auf, die er mit allem beflügelte, von Prestigedramen über Prozeduralfilme bis hin zu einem kurzen Auftritt als Filmstar in den 90er-Jahren (Drei Männer und ein Baby, irgendjemand?) Er ist einer der fleißigsten und allgegenwärtigsten Menschen im Showbusiness und kultiviert eine ganz bestimmte Persönlichkeit, die sich selbst verwandelt und verändert hat, als Dansons Haare von Braun zu Grau wechselten.

Jetzt, frisch von einer vierjährigen Tätigkeit bei dem von der Kritik gefeierten Album Der gute Ortfindet sich Danson als ein weiterer tollpatschiger Mann der Macht in einem schicken Anzug wieder, wenn auch diesmal etwas weniger offen dämonisch: Bürgermeister Neil Bremer in der neuesten NBC-Show, Herr Bürgermeister. Die von Tina Fey und Robert Carlock kreierte, in LA angesiedelte Sitcom dreht sich um Dansons Bremer, einen albernen, ahnungslosen milliardenschweren Witwer, der sich in den chaotischen, von COVID heimgesuchten Zeiten des Jahres 2020 dazu entschließt, für das Amt des Bürgermeisters von LA zu kandidieren, und tatsächlich gewinnt. Es gibt nur ein Problem: Er weiß nicht, was er tut. (Ein reicher, mächtiger Weißer, der nur mit Charisma und Erfolg für ein Amt kandidiert? Erschreckt mich!)

Während die ersten beiden Episoden etwas zu wünschen übrig lassen, sind die bisherigen Texte von Fey und Carlock weit von den absurden Scherzmaschinen-Höchstständen entfernt 30 Rock oder Die unzerbrechliche Kimmy Schmidt – zumindest ist Danson darin großartig, eine warme, umgängliche Ausstrahlung, gemildert durch sein völliges Unverständnis darüber, wie die Welt oder die Regierung funktioniert.

Aber es sind diese Stärken, die dazu beitragen, dass die Serie über ihren düsteren Pilotfilm und eine noch nicht ausreichend genutzte Besetzung hinausragt (darunter Holly Hunter als hitzige liberale stellvertretende Bürgermeisterin und … Verrückte Ex-Freundinist Vella Lovell als zynische Social-Media-Managerin). Wie bei so vielen Shows, in denen er auftritt, ist Danson das Geheimnis, das ihn am Laufen hält. Das ist nicht verwunderlich: Im Laufe buchstäblicher Jahrzehnte ununterbrochener Präsenz auf unseren Fernsehbildschirmen hat er eine ansteckende Mischung aus Charme, Jähzorn und Launen kultiviert, von Sitcoms über Prozeduren bis hin zu Prestigedramen. Er ist im Grunde der Herr Bürgermeister des Fernsehens; Fey und Carlock überreichten ihm einfach den offiziellen Titel.

Rückblickend begann Danson technisch gesehen in 19 Episoden der Medical Soap der 1970er Jahre Die Ärzte (und Gastauftritte in Shows von Frau Columbo Zu Benson, Ganz zu schweigen von den 70ern Erstaunlicher Spider-Man Serie). Aber es war Sam Malone bei NBC Prost das machte Millionen von Menschen wegen Dansons markantem Kinn und seiner direkten Rede beliebt. (Ganz zu schweigen davon, dass er ihm dabei zwei Emmys und ebenso viele Golden Globes einbrachte).

In vielerlei Hinsicht ist Sam die prototypische Danson-Rolle, die er im Laufe seiner Karriere in einer Sitcom nach der anderen in Variationen gespielt hat: der freundliche Macho, der seine tiefe Einsamkeit hinter einer Fassade sachlicher Prahlerei verbirgt. Er grinst vielleicht bei jedem Bonmot oder einen witzigen Witz, den er Shelley Longs Diane oder Kirstie Alleys Rebecca Howe vorwirft, aber Sam war sexsüchtig und ein ehemaliger Alkoholiker, dessen Versuche, diese Probleme anzugehen, zu einigen der stärkeren Episoden der späteren Jahre der Serie wurden.

Es ist interessant, zurückzugehen und Sam jetzt zu beobachten, mit seinem beiläufigen Womanizing und seiner nicht ganz so geheimen Verachtung für die Frauenbewegung, und diesem Thread zu dem Ted Danson zu folgen, den wir jetzt kennen: derjenige, der seit Jahrzehnten glücklich mit Mary Steenburgen verheiratet ist wird zusammen mit Jane Fonda bei Protesten gegen den Klimawandel verhaftet. Und doch scheint das für die Rollen, die Danson spielen würde, äußerst passend. Er ist lustig, aber er fängt auch das Bedauern des Alters ein, diese traurigen Augen, die vor verlorenem Potenzial funkeln, selbst wenn er sich mit seinem eigenen patentierten Gepolter aufbläht. Wenn Komödie eine Tragödie plus Zeit ist, machen Dansons stattliches Alter und seine Fähigkeit zum Pathos ihn zu einem der witzigsten Typen im Fernsehen.

Man kann die Entwicklung des wütenden, verbitterten Kerls, der schließlich einer unausweichlichen Wärme weicht, während Dansons Karriere im Fernsehen erkennen. Nehmen Beckerin der Danson sechs Staffeln lang den jähzornigen Dr. John Becker verkörperte, einen streitsüchtigen Arzt in der Bronx, der den Zustand des Bezirks und seiner seltsamen Bewohner ständig satt hat. Und danach übertrug er das auf das Kurzlebige Hilf mir, dir zu helfenwo er einen Gruppentherapeuten spielte, der – Sie haben es erraten – aufgrund seines riesigen Egos ein Arschloch ist. Und natürlich hat er mittlerweile ein Vierteljahrhundert damit verbracht, den armen Larry David auf HBO zu quälen Zügeln Sie Ihre Begeisterungals eine fiktive Version seiner selbst, die Larry mit seinem Ruhm, seinem Geld und seiner Großzügigkeit verspottet.

Natürlich kommt dieser Drahtseilakt zwischen dem freundlichen Barkeeper und dem eiskalten Erzfeind in Dansons häufigen Einbrüchen ins Dramatische zum Ausdruck. Er verbrachte 23 Episoden bei FX Schäden als skrupelloser milliardenschwerer CEO namens Arthur Frobisher, der mit seinem strahlenden Grinsekatzenlächeln auf ähnliche Weise provoziert und manipuliert. Die Arroganz, die er sich über Jahre beim Spielen von Sitcom-Arschlöchern angeeignet hatte, verwandelt sich plötzlich in pure narzisstische Berechnung, und Danson spielt sie mit messerscharfer Präzision. (Und natürlich würde dies effektiv die Ära von Silver Fox Danson einläuten, denn seine Haare – oder besser gesagt Haarteile, wenn man Dansons Offenheit gegenüber seinem männlichen Haarausfall bedenkt – formten sich zu dem hohen und engen weißen Business-Schnitt, den er seit jeher liebt seit.)

Danson hat sich sogar im Polizeiverfahren versucht – man vergisst leicht, dass er der Anführer war CSI: Ermittlungen am Tatort Vier Jahre lang spielt er DB Russell, den scharfsinnigen, großväterlichen Sohn von Hippies, der in der zwölften Staffel der Serie Laurence Fishburne die Leitung des Las Vegas-Kriminallabors übernimmt. (Er übernahm die Figur in die zweite und letzte Staffel des internetbasierten Spin-offs CSI: Cyber (auch, aber wer erinnert sich wirklich daran?) Es ist zwar keine hohe Kunst, aber es ist ein Beweis für die unauslöschliche Reichweite und Langlebigkeit des Mannes.

Im Gegensatz zum Gepolter und Zynismus von Prost Und BeckerIn der Ära Danson milderte er in den 2010er Jahren seine Rolle auf der Leinwand zu etwas Skurrilerem und Kurioserem ab und wandte sich von dezent gekleideten Zynikern der Arbeiterklasse ab und hin zu skurrilen Elder Statesmen in maßgeschneiderten Anzügen. Es gibt HBOs Zu Tode gelangweiltnatürlich, wo er George Christopher spielt, einen reichen Prominenten, der die WASP-Szene satt hat und sich an Jason Schwartzmans Autor und Privatdetektiv Jonathan Ames wendet, um seiner eigenen privilegierten Midlife-Crisis nachzujagen.

Und wir dürfen Michael Schurs unglaubliches NBC-Sitcom- und Existenzmoral-Stück nicht vergessenDer gute Ort. Dort, Danson spielt Michael, einen Dämon, der die Aufgabe hat, Seelen in ihren eigenen personalisierten Versionen der Hölle zu quälen, der schließlich von seinen unvollkommenen, aber inspirierenden Untertanen in jemanden verwandelt wird, der sich seinen Weg in den Himmel selbst verdient. Es ist diese Rolle, die Dansons aktuelle Ära der TV-Dominanz wirklich definiert und den Machismo des jüngeren Danson in einen launenhaften Schalk verwandelt. Es ist ehrlich gesagt eine von Dansons bisher kindlichsten Wendungen, in der Michael in einer Minute wahnsinnig vor Möglichkeiten sprudelt und sich in der nächsten wie ein existenzieller Embryo zusammenrollt. Er hat Jahrzehnte damit verbracht, den Besserwisser zu spielen, sei es im Kriminallabor oder hinter der Bar. Mit Michael, paradoxerweise einer unsterblichen Kreatur mit furchterregenden Kenntnissen über das Universum, wird Danson verletzlicher als je zuvor.

Das bringt uns zurück zu Herr Bürgermeister, eine Rolle, die seine potentielle Energie absolut abprallen lässt Der gute Ort. Wie Michael ist auch Bürgermeister Bremer tatkräftig, flatterhaft und neigt zu Absurditäten. Sicher, er ist kein buchstäblicher Dämon, aber er benimmt sich manchmal so, als wäre er auf einem anderen Planeten. Er möchte die Probleme von LA lösen, weiß aber nicht, wie er das anstellen soll. Anstatt das Problem der Obdachlosigkeit zu lösen, übernimmt er die Wahl zum Schulpräsidenten ihrer Tochter im Teenageralter und schlägt ein Verbot von Plastikstrohhalmen vor, oder er wird viel zu high von einem Grasgummi, der ihm in der 10.000sten Apotheke angeboten wird, die er an diesem Tag eröffnet hat. Für Danson gibt es viele Gelegenheiten, die strahlende Albernheit zur Schau zu stellen, die er als Michael kultiviert hat; Wir müssen einfach auf Fey et al. warten. um ihn einzuholen.

Fast 800 Fernsehepisoden in mehr als 40 Fernsehjahren haben uns gezeigt, dass Danson trotz seiner handwerklichen Konsequenz auch genau weiß, wer er ist, wie er aussieht und was er spielen kann. In Dansons Fähigkeit, zwischen Tapferkeit und Verletzlichkeit, Humor und Pathos, kindlicher Launenhaftigkeit und der Weisheit der Jahre zu schwanken, liegt etwas trügerisch Komplexes.

Eine Figur mit der Beliebtheit und Allgegenwart von Sam Malone hat das Potenzial, Sie in eine bestimmte Unterart gutaussehender, fehlerhafter Hauptdarsteller einzuordnen. Aber Danson bewegt sich erfrischend im Zickzack, wo die meisten Karrieren verlaufen, und bleibt auf dem Weg der Fernsehrelevanz, indem er Charaktere spielt, die mit ihm altern. Seine Präsentation auf dem Bildschirm ist von einer Leichtigkeit, die all die kleinen, klugen, naturalistischen Entscheidungen Lügen straft, die ihm das Gefühl geben, lebendig und lebendig zu sein, egal, ob er ein realistischer, heruntergekommener Barkeeper oder ein Millionen Jahre altes Höllentier ist. Und es war wirklich aufregend zu beobachten, wie sich diese Rollen entwickelten – Danson kalibrierte weiterhin das Achselzucken im Fernsehen in einem Genre nach dem anderen, ohne einen Takt auszulassen.

Die Zeit wird zeigen, ob Herr Bürgermeister ist ein anderes Prost für Danson, oder ob es eine Eintagsfliege sein wird, wie so viele andere seiner One-Season-Wunder. (Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Serie ist, Gott weiß, in einer Woche, in der ein ähnlich unqualifizierter Regierungschef einen gewalttätigen Aufstand gegen seinen eigenen Kongress anführte, äußerst dürftig.) Aber wenn uns Dansons Langlebigkeit in der Fernsehlandschaft eines sagt, dann ist es, dass er im Grunde kann bei den Shows, in denen er auftritt, nicht durchfallen. Er kann es nur Sei fehlgeschlagen.