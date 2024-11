Das Line-up für die Ausgabe 2025 des Punk Rock Bowling & Music Festival wurde bekannt gegeben, mit den Headlinern Social Distortion, Peter Hook & The Light und Cock Sparrer.

Das dreitägige Fest findet vom 24. bis 26. Mai im Downtown Las Vegas Events Center statt. Tickets sind auf der offiziellen Website des Festivals erhältlich.

Social Distortion werden ihren ersten Auftritt beim Punk Rock Bowling haben, während Peter Hook & The Light ein „Best of Joy Division“-Set spielen werden und der erfahrene britische Punk-Act Cock Sparrer seinen letzten Auftritt beim Vegas-Fest haben wird.

Ebenfalls auf dem Programm stehen Gang of Four (mit ihrem Album). Unterhaltung! in seiner Gesamtheit), Power Trip, The Interrupters, Flag, Frank Turner, Laura Jane Grace, Amigo the Devil, Cockney Rejects, Bad Nerves, The Damned, Surfbort, FIDLAR, The Bounce Souls, Youth Brigade, The Adicts, Angel Dust, Kid Kapichi, Lambrini Girls und mehr.

Das Punk Rock Bowling & Music Festival feiert im Jahr 2025 sein 25-jähriges Bestehen. Neben der Musik bietet das Fest auch Poolpartys, Clubshows und mehr.

Das vollständige Programm für 2025 finden Sie im Festivalplakat unten.