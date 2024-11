Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Was bekommt man, wenn man ein animiertes Weihnachtsmärchen mit einer herzlichen Geschichte über die Überwindung von Barrieren verbindet? Zwei völlig unterschiedliche, aber zutiefst resonante Filme, die uns an die Kraft der Verbindung erinnern. In dieser Weihnachtszeit hat Richard Curtis (Eigentlich Liebe, Über die Zeit) bringt uns Dieses Weihnachten auf Netflix, während Judith Light (Wer ist der Boss?, Das Menü) und Courtney Taylor (Abbott-Grundschule, Unsicher) Star in Disney+ Aus meinem Kopf. Beide Projekte befassen sich mit den Themen Liebe, Verständnis und gelegentliche Fehler – sei es der Weihnachtsmann oder unser eigener – und alle drei Filmemacher sprechen mit Kyle Meredith darüber. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Curtis sagt Dieses Weihnachten (die am 4. Dezember auf Netflix Premiere feiert) begann als Gute-Nacht-Geschichten für seine Kinder. „Es waren nur kleine Bücher, die ich für sie geschrieben habe“, erzählt er. „Dann sagte ein Produzent: ‚Was wäre, wenn wir daraus einen Film machen würden?‘ Bevor ich es wusste, erstellten wir einen abendfüllenden Animationsfilm.“ Der Film mit Brian Cox als etwas fehlerhaftem, aber liebenswertem Weihnachtsmann ist zu gleichen Teilen herzerwärmend und urkomisch, mit ineinander verschlungenen Erzählungen, die an die von Curtis erinnern Eigentlich Liebe. „Es geht um die zwischenmenschliche Verbindung – selbst der Weihnachtsmann muss sich darauf verlassen, dass andere die Dinge richtig machen“, erklärt Curtis.

In der Zwischenzeit, Aus meinem Kopf (Jetzt auf Disney+ erhältlich – holen Sie sich das Disney+/Hulu/Max-Paket für nur 16,99 $ pro Monat, indem Sie sich hier anmelden) befasst sich mit einer anderen Art von Verbindung. Basierend auf dem Bestsellerroman von Sharon M. Draper handelt der Film von Melody Brooks, einer Sechstklässlerin mit Zerebralparese, die im Rollstuhl sitzt und nonverbal ist. Light und Taylor spielen eine entscheidende Rolle in Melodys Leben und bieten Fürsprache und Verständnis, während Melody gesellschaftliche Beschränkungen in Frage stellt. „In dieser Geschichte geht es darum, die Person zu sehen, nicht ihre Unterschiede“, sagt Light. „Es ist eine Lektion in Empathie und darin, Menschen wirklich zuzuhören.“ Taylor fügt hinzu: „Eine Figur zu spielen, die sich für jemanden einsetzt, der es am meisten braucht – das ist die Art von Arbeit, die einem im Gedächtnis bleibt.“

Bei beiden Projekten liegt der Schwerpunkt auf dem, was uns zu Menschen macht. Curtis nickt zu den kleinen, aber bedeutungsvollen Momenten Dieses Weihnachten. „Es geht nicht nur darum, dass der Weihnachtsmann den Tag rettet – es geht darum, dass Familien und Gemeinschaften füreinander eintreten.“

