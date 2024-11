Taylor Swifts potenzieller zukünftiger Schwager wird es spät in der Nacht versuchen. Bei einem Auftritt am Jimmy Kimmel Live! Am Donnerstagabend gab Jason Kelce bekannt, dass er Anfang nächsten Jahres eine Late-Night-Show auf ESPN moderieren wird.

Betitelt Sie nennen es Late Night mit Jason KelceDie einstündige Sendung wird samstagabends in fünf wöchentlichen Folgen ausgestrahlt. Die erste Folge wird am Freitag (3. Januar) im Union Transfer in Philadelphia vor einem Live-Publikum aufgezeichnet.

Holen Sie sich hier Taylor Swift-Tickets

Die ersten vier Folgen werden ab dem 4. Januar wöchentlich um 1:00 Uhr ET ausgestrahlt, die fünfte und letzte Folge wird am 1. Februar um 1:30 Uhr ausgestrahlt.

„Ich habe Late-Night-Shows geliebt, ich habe sie schon immer geliebt“, sagte Kelce zu Kimmel. „Ich erinnere mich an Übernachtungen, an denen ich mit meinen Freunden Conan O’Brien gesehen habe. Wir werden dort oben eine Menge Leute haben – Legenden des Spiels, Freunde, mit denen ich gespielt habe, Trainer, Prominente.“

Der pensionierte Center der Philadelphia Eagles veranstaltet derzeit einen beliebten Podcast mit seinem jüngeren Bruder Travis New Heights mit Jason & Travis Kelce. Außerdem befindet er sich derzeit im ersten Jahr eines Mehrjahresvertrags mit ESPN und tritt bei auf Montagabend-Countdown zur Halbzeit- und Nachspielanalyse.

Neben dem Podcasting nimmt Kelce jedes Jahr ein Wohltätigkeitsalbum für die Feiertage auf. Letztes Jahr hieß es Ein Philly-Special-Weihnachtsspecial und enthielt ein Cover von „Fairytale of New York“ von The Pogues, das er und Travis in einen Song über ihren Fußball und ihre Geschwisterrivalität verwandelten.

Dieses Jahr trägt Kelces Wohltätigkeitsalbum den Titel Eine besondere Weihnachtsfeier in Philly und bietet einen Auftritt von Stevie Nicks. Holen Sie sich hier ein Exemplar und streamen Sie es unten über Amazon Music.

Unterdessen beendet Travis‘ Partnerin Taylor Swift ihre „Eras Tour“ mit verbleibenden Terminen in Toronto und Vancouver. Holen Sie sich hier Last-Minute-Tickets.