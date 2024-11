Hören Sie über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon-Podcasts | Weitere Plattformen

Seitdem sind 25 Jahre vergangen Grausame Absichten Manipulation zur Kunstform gemacht, und nun ist die Serienadaption auf Prime Video bereit, das Messer noch weiter zu drehen. Claire Forlani (Treffen Sie Joe Black, Mallrats) und Jon Tenney (Skandal, Je näher) betreten diese Welt der Privilegien und Täuschungen und bringen ihre eigenen scharfen Kanten in Charaktere ein, die von Machtspielen leben. Das Paar sprach mit Kyle Meredith über ihre Rollen, ihre Inspirationen und den anhaltenden Reiz einer Geschichte, die einfach nicht loslässt. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Forlani, der den Originalfilm von 1999 nicht gesehen hatte, orientierte sich an den Filmen von 1988 Gefährliche Verbindungen für ihre Version von Claudia, einer Mutter, deren eisiger Ehrgeiz sich über das Leben ihrer Tochter hinaus bis hin zum Leben ihres Stiefsohns erstreckt. „Claudias Bedürfnis nach Kontrolle entspringt der Angst“, erklärte sie. „Sie ist absolut schrecklich, aber faszinierend zu spielen.“ Als Kongressabgeordneter Russell fügte Tenney der Erzählung eine Ebene der Menschlichkeit hinzu und untersuchte die angespannte Vater-Sohn-Beziehung, die im Mittelpunkt der Handlung seiner Figur steht. „Die Autoren überraschten mich immer wieder damit, wohin sie es brachten“, sagte er. „Gerade wenn man denkt, man wüsste, wohin es führt, ziehen sie den Boden unter den Füßen heraus.“

Die Serie ist nicht nur eine Nacherzählung des Films, sondern ein Spiegel, der der modernen Welt vorgehalten wird, in der Macht, Privilegien und Korruption so zeitlos wirken wie eh und je. Tenney bemerkte: „Diese Themen – Rache, Zwang, Kontrolle – sind heute genauso relevant wie vor 200 Jahren.“ Das Duo dachte auch darüber nach, wie ihre Charaktere in das moralische Chaos passen, wobei Forlani scherzte: „Niemand ist gut in dieser Show. Sie sind alle nur in unterschiedlicher Schattierung schrecklich.“

Forlani teilt auch ihre Gedanken dazu mit Mallrats 2Kevin Smiths lang ersehnte Fortsetzung. „Ich erhielt den Anruf und sagte: ‚Klar‘“, teilte sie mit. „Was würde Brandi jetzt tun? Wahrscheinlich geschieden und immer noch im Einkaufszentrum arbeitend.“ Was Tenney betrifft, seine letzte Tätigkeit bei Und einfach so … ließ uns fragen, ob sein Charakter vielleicht wieder auftauchen würde. „Wer weiß?“ neckte er mit einem Grinsen.

Hören Sie, wie Claire Forlani und Jon Tenney darüber sprechen Grausame AbsichtenMallrats, und mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.