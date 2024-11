Am Sonntag, den 24. November, wird die Synchronsprecherin Pamela Hayden offiziell ihre Zeit in einer langjährigen Fernsehserie beenden Die Simpsons. Hayden ist seit 35 Jahren ein Kernmitglied der Besetzung und vor allem dafür bekannt, dass sie die Stimme von Milhouse Van Houten, Bart Simpsons Freundin und Klassenkameradin, gesungen hat, während sie ihr Talent auch Charakteren wie Jimbo Jones, Rod Flanders und der Frau von Polizeichef Wiggums zur Verfügung stellt .

„Es ist an der Zeit, dass ich mein Mikrofon an den Nagel hänge, aber wie verabschiede ich mich davon? Die Simpsons?“ Hayden reflektierte in einer Erklärung. „Es war eine Ehre und eine Freude, an einer so lustigen, witzigen und bahnbrechenden Show mitgearbeitet zu haben und Milhouse (und Jimbo Jones, Rod Flanders, Janey, Malibu Stacy und vielen anderen) meine Stimme zu geben.“

Showrunner und ausführender Produzent Matt Selman fügte hinzu: „Pamelas Talent und ihre Freude und Liebe für ihre Charaktere haben dem Ganzen etwas Magisches verliehen Die Simpsons das wird man nie vergessen. Alles kommt hoch, Pamela!“

Die letzte Folge von Hayden Simpsons Die Karriere trägt den Titel „Treehouse of Horror Presents: Simpsons Wicked This Way Comes“. Die Logline für die Folge kündigt ein Zeitreise-Abenteuer für Lisa an, das sie zu drei verschiedenen Geschichten und Zeitlinien führen wird.

Sehen Sie sich unten das Abschiedsvideo für Hayden an und schalten Sie ihre letzte Folge diesen Sonntag auf Fox ein. Die Folge erscheint am nächsten Tag auf Hulu und die Archivstaffeln von Die Simpsons sind alle auf Disney+ zu finden.

Vielen Dank für 35 Jahre Milhouse und so viele mehr, Pamela Hayden! Sehen Sie sich ihren letzten Auftritt hier an #DieSimpsons diesen Sonntag am @FOXTVam nächsten Tag @hulu. pic.twitter.com/Ywr55m2Xwh — Die Simpsons (@TheSimpsons) 20. November 2024

