Das Leben und Ich Star Danielle Fishel hat mitgeteilt, dass bei ihr Brustkrebs diagnostiziert wurde.

Die Schauspielerin enthüllte die Neuigkeiten in einer aktuellen Folge der Pod trifft Welt Podcast. „Bei mir wurde vor Kurzem DCIS diagnostiziert, die Abkürzung steht für duktales Carcinoma in situ, eine Form von Brustkrebs“, erklärte sie.

Glücklicherweise wurde der Krebs „sehr, sehr, sehr früh“ erkannt, wie Fishel es ausdrückte. Sie plant eine Operation und ist sehr optimistisch, was ihre zukünftige Gesundheit angeht.

Wie Fishel ihren Podcast-Co-Moderatoren und ehemaligen Das Leben und Ich Obwohl sie mit ihren Co-Stars Will Friedle und Rider Strong in Kontakt stand, wollte sie die Diagnose zunächst für sich behalten. Letztendlich entschied sie sich jedoch, sie zu teilen, in der Hoffnung, andere dazu zu inspirieren, auf ihre Gesundheit zu achten und jährliche Mammographien zu planen.

„Sie haben es so, so, so früh entdeckt, dass es mir gut gehen wird. Ich möchte das also teilen, weil ich hoffe, dass es jeden ermutigt, dorthin zu gehen“, sagte Fishell und betonte die Wichtigkeit solcher Routineverfahren. „Der einzige Grund, warum ich diesen Krebs entdeckt habe, als er noch im Stadium Null war, ist, dass ich an dem Tag, an dem ich meine SMS bekam, dass meine jährliche Mammographie ansteht, den Termin vereinbart habe.“

Hören Sie die ganze Folge von Pod trifft Welt wo Fishel ihre Erfahrungen im Folgenden schildert. Die Moderatoren besprechen sie am Anfang der Folge.