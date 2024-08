In unserer Serie Track by Track führen Künstler die Leser durch jeden Song ihrer neuesten Veröffentlichung. Heute analysiert Charly Bliss ihr neues Album, Für immer.

Der Großteil von Charly Bliss‚ Katalog könnte als „Spaß“ beschrieben werden, aber es wurde zum Leitbild der Power-Pop-Gruppe für ihr neues Album, Für immer. Erheitert durch übergreifende Themen sowohl der romantischen als auch der platonischen Liebe, Für immer bietet 12 Indie-Bops, die ebenso tanzbar wie authentisch sind.

Die Platte ist energiegeladen, schwungvoll und höllisch eingängig, oft untermalt von einer pulsierenden Synthesizerlinie, spritzigen Drums und schimmernder Produktion. Ihre Klangpalette ist leicht und luftig, nicht unähnlich dem Gefühl, sich in einer neuen Liebe niederzulassen. Tatsächlich ist die aufregende Sicherheit einer neuen Beziehung durchgängig spürbar. Für immer‘s nachdenkliche Texte.

„Ich war die meiste Zeit dieser Platte so liebeskrank“, erzählt Sängerin und Gitarristin Eva Hendricks Folge. „Ich war so verknallt und alles fühlte sich neu und geheimnisvoll und sexy an und ich war so bereit, mich kopfüber hineinzustürzen. Jemanden zu begehren ist so berauschend und ich konnte nicht aufhören, darüber zu reden.“

Beim Zuhören ist eine solche Berauschung ansteckend. Sei es die nuancierte Nostalgie von „Back There Now“ oder die sich aufbauende Hymne „Nineteen“, Für immer bringt einem fast ein Lächeln ins Gesicht. Streamen Sie unten das komplette Album und lesen Sie weiter, um Hendricks‘ Track-by-Track-Analyse zu sehen.

