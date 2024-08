Es war noch nie cooler, Country zu sein – aber Post Malone ist nicht nur hier, um auf einen Trend aufzuspringen, auch wenn es gerade eine besonders lukrative Zeit ist, in dieser Ecke der Musikindustrie zu graben. Vielmehr wurde dieser Genresprung seit fast einem Jahrzehnt geplant: „WENN ICH 30 WERDE, WERDE ICH COUNTRY-/FOLK-SÄNGER“, twitterte der damalige Rapper 2015. Und mit 29 Jahren und seinem Country-Debütalbum F-1 Billion Obwohl er offiziell verfügbar ist, ist Post Malone seinem Zeitplan um ein Jahr voraus.

Es ist kein Geheimnis, dass F-1 Billion offiziell Gestalt anzunehmen begann, stürzte sich Malone begeistert in Nashvilles eigenwillige Kreativszene. In den letzten Monaten sprach er offen über die Zeit, die er in den Autorenzimmern der unscheinbaren Häuser an der 16. und 17. Avenue verbrachte, wo einige der besten Songs entstehen. Es gibt Regeln für das Country-Musik-Geschäft, von denen manche ausgesprochen, andere nie angesprochen werden; Malone wollte sie alle lernen.

Der Eindruck eines flüchtigen Hinhörens von F-1 Billion Was bleibt, ist, dass Malone Country-Musik wirklich liebt. Er ist wie ein Kind im Süßwarenladen, das eine beeindruckende Reihe von Gästen versammelt hat, wobei 15 der 18 Titel auf der LP Features enthalten. (Am Vormittag des Veröffentlichungstages, F-1 Billion – Langes Bett kam mit neun weiteren Tracks von nur Posty, ein Veröffentlichungsmuster, das Taylor Swifts nicht unähnlich ist Abteilung für gefolterte Dichter Rollout, von dem zumindest dieser Autor hofft, dass es nicht zum Trend wird.)

Post Malone ist als Autor für jeden Song hier verantwortlich. Ein Großteil der Co-Autorenschaft und Produktion geht auf Charlie Handsome zurück, der im Hip-Hop-Bereich weitreichende Referenzen vorweisen kann und seit 2015 mit Malone zusammenarbeitet. Malone rundet das Ganze mit einem Team aus echten Country-Hitmachern ab, darunter einige Mitglieder des inneren Zirkels, die dazu beigetragen haben, Morgan Wallen direkt an die Spitze der Charts zu bringen – darunter auch Music Row-Stammgäste wie Ashley Gorley und ERNEST. So schwer es auch zuzugeben ist, „I Had Some Help“, in dem der umstrittene Wallen mitwirkt, macht … so viel Spaß. Es ist eingängig, mühelos und ansteckend, und die Steel-Gitarre ist das Tüpfelchen auf dem i.

Aber die besten Momente auf dem Album sind eigentlich die Stellen, die unkonventioneller sind und sich vom Mainstream-Sound abheben, insbesondere das Duett mit Sierra Ferrell, einer exzellenten, Genre-übergreifenden Singer-Songwriterin, deren Präsenz mystisch wirkt. Ihr gemeinsames Werk „Never Love You Again“ ist eine nostalgische Melodie, die zur Opry-Bühne passen würde (wo Malone Anfang dieser Woche zum ersten Mal auftrat). „Never Love You Again“ hat eine George-Jones- und Tammy-Wynette-Qualität, wenn zwei Stimmen auf dem richtigen Weg zusammenkommen und diese nicht identifizierbare Magie entsteht.

Die meisten Kollaborationen sind tatsächlich solide. Wenig überraschend ist Dolly Parton mit „Have the Heart“ ein Volltreffer – es ist immer ein Genuss, sie so loslassen zu sehen, wie sie es in der Bridge des Songs tut, und vielleicht ist sogar noch etwas von der Härte ihres Rock-Projekts von 2023 in der Kabine zu hören. Es ist wissenschaftlich unmöglich, dass Chris Stapleton eine schlechte Gesangsleistung abliefert, was „California Sober“ zu einer willkommenen Ergänzung macht, auch wenn es keine lebensverändernden Texte bietet. Wir hoffen, dass mehr Zuhörer die Genialität von Billy Strings entdecken, der „MEXICO“ sein überirdisches Talent leiht.