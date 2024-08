Track by Track ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song einer Veröffentlichung führen. Heute enthüllt die aufstrebende R&B-Künstlerin Skylar Simone die Inspirationen hinter jedem Song ihrer neuen EP, Schauer.

Skylar Simone hat eine Stimme, die die Leute in ihren Bann zieht. Von ihrem vielschichtigen tiefen Register bis zu ihrem stratosphärischen Falsett verfügt die aufstrebende R&B-Künstlerin über eine Bandbreite, die mit der von Tori Kelly oder Ariana Grande vergleichbar ist, und die sie auf ihrer neuen EP mit fünf Titeln gekonnt einsetzt. Schauer.

Simone machte einen Vorgeschmack auf das Projekt, indem sie im Voraus den Titeltrack und einen Song namens „Shut Up“ veröffentlichte; letzterer fängt insbesondere die Wärme der Sommersaison ein. Die EP ist etwas stimmungsvoller als Songs wie „Only Want You“ und „Blame“, die sie 2017 beide an die Spitze der Billboard Dance Club Songs-Charts katapultierten – aber Simone hat sich mit ihrer eigenen Stimme noch nie so wohlgefühlt.

Nachdem sie seit ihrer Jugend als Sängerin gearbeitet hat, beginnt mit dieser EP Simones neues Kapitel mit neuem Selbstvertrauen. Hören Sie Schauer unten und lesen Sie weiter, um ihre Track-für-Track-Aufschlüsselung des Projekts zu erfahren.