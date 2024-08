Einsatzbesprechung: Als wir Ripley das letzte Mal sahen, die kleine Familie, die am Ende von Außerirdische war im Kryoschlaf und lebte glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Als Ripley jedoch aufwacht, findet sie sich leider in einer heruntergekommenen Gefängniskolonie wieder, allein, aber mit einer Gruppe von Kriminellen, die seit Jahren keine Frau mehr gesehen haben. Was die Sache noch schlimmer macht, ist die Tatsache, dass sie während ihrer Stasis mit einer Xenomorph-Königin infiziert wurde – und sie hat nicht die Absicht, diese geboren werden zu lassen.

Welches Jahr ist es? Der dritte Ausländer Der Film spielt tatsächlich im selben Jahr wie sein Vorgänger – 2179 – was bedeutet, dass es nur eine Frage von Monaten, vielleicht sogar Wochen oder Tagen war, bis die Sulaco zerstört wurde.

Brünette in Gefahr: Nun, man kann kaum erkennen, dass Ripley eine Brünette ist, nachdem sie sich den Kopf rasiert hat – was ihr vielleicht hilft, knallharter auszusehen, aber speziell deshalb passiert, weil die Kolonie Fiorina 161 ein Läuseproblem hat. Was zählt, ist, dass mit jedem ihrer Ausländer In den zahlreichen Filmen gelang es Sigourney Weaver, die Figur auf überzeugende Weise weiterzuentwickeln und dabei zu berücksichtigen, wie sehr Ripleys Trauma sie von Film zu Film beeinflusst hat.

In einer der menschlichsten Szenen des Films stellt Ripley dem Sanitätsoffizier Clemens (Charles Dance) eine unverblümte Frage: „Fühlen Sie sich zu mir hingezogen?“ Das ist keine große Anmache, aber sie sagt: „Ich bin schon lange hier draußen.“ Es ist nur zu natürlich, dass jemand, der das durchgemacht hat, was sie durchgemacht hat, alles tut, um ein bisschen Glück zu finden – oder zumindest eine kurze Ablenkung.

Tolle Momente im Body Horror: Für eine Ausländer Regisseur David Fincher geht in diesem Film nicht wirklich an die Grenzen dessen, was wir ertragen können. Trotzdem ist es hart, zuzusehen, wie der arme Hund von dem Alien in ihm zerrissen wird.

„Ich bin die Mutter des Monsters“: Es stellt sich heraus, dass die Schwangerschaft durch eine Xenomorph-Königin eine großartige Möglichkeit ist, dem Tod durch andere Xenomorphs zu entgehen! Um es klarzustellen: Dies ist keine empfohlene Maßnahme gegen Xenomorphs, und angesichts Ripleys anti-Xenomorph-Haltung ist sie entschlossen, dafür zu sorgen, dass es nicht überlebt, selbst wenn es sie das Leben kostet. Um zu verhindern, dass Weyland-Yutani die Kreatur in ihr in die Hände bekommt, taucht sie am Ende des Films in einen Ofen.

In der Kinofassung des Films taucht die kleine Königin aus ihrer Brust auf, als sie ins Feuer hinabsteigt – und die Art, wie sie sie an ihre Brust drückt, hat etwas Mütterliches. Allerdings wurde dieses Element in Finchers Originalfassung entfernt, sodass Ripleys Opfer stattdessen ein anmutiger Rückwärtssprung in die Flammen ist. Es gibt gute Gründe, beide Optionen zu mögen oder zu hassen; egal, es ist immer noch ein trauriges Ende für eine Figur, die nie eine von Außerirdischen bestimmte Existenz haben wollte.

„Ich bin vielleicht synthetisch, aber nicht dumm“: Obwohl sein Auftritt im Film begrenzt ist, kommt Ripleys kurzes Wiedersehen mit dem, was von Bishop übrig ist, genau zum richtigen Zeitpunkt – in einem Film, dem es an Freundlichkeit mangelt, sticht sein süßer Witz über ihren Haarschnitt wirklich hervor. Bishop war bis zum Schluss ein guter Roboter.

Abschlussbericht: Die Dreharbeiten zu Finchers Debütfilm sind eine berüchtigte Saga aus Produktionsproblemen, Neuaufnahmen und Schnitten – Alien 3 ist nicht der einzige Film dieser Reihe mit mehreren Schnitten, aber die Unterschiede zwischen der Kinofassung und Finchers ursprünglicher Vision sind erheblich.

Es gibt hier jedoch so viele große und mutige Momente, zusammen mit einigen großartigen schauspielerischen Leistungen von bekannten Charakterdarstellern wie Charles Dance und Charles S. Dutton. Das Tempo könnte stärker sein, aber die fast meditative Natur einiger Szenen hat etwas Kraftvolles, und die Entscheidung, den Film an der einzigartigen Kulisse eines Weltraumgefängnisses spielen zu lassen, ist genau die Art von originellem Denken, die diesem Franchise geholfen hat, so viele Jahre zu überdauern. Der Ausländer Es handelt sich bei diesen Filmen natürlich um Horrorfilme, aber es sind die Science-Fiction-Elemente, die sie ausmachen – jede fundierte Information, die wir über die Zukunft erfahren, erweckt die Charaktere zum Leben.

Betrachten Alien 3 Jetztentweder als Stream auf Hulu oder als VOD über Apple TV+ und Amazon.