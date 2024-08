Crate Digging ist eine Feature-Serie von Folge das tief in die Musikgeschichte eintaucht und mehrere Alben hervorbringt, die alle Musikfans kennen sollten. In dieser Ausgabe sprechen die Mitglieder der aufstrebenden Band KATSEYE über die Girlgroups, die ihre musikalische Identität geprägt haben.

Die jungen Frauen, die KATSEYE bilden, sind auf einer Mission. In einer Zeit des Überflusses für internationale Popgruppen ist ihre Geschichte ziemlich einzigartig – KATSEYE wurde im Rahmen eines Programms namens Das Debüt: Dream Academywodurch der Pool von 20 hoffnungsvollen Frauen aus der ganzen Welt auf die endgültige Besetzung mit nur sechs Teilnehmerinnen reduziert wurde.

Doch der Meilenstein des offiziellen Debüts als Team ist für Sophia, Manon, Daniela, Lara, Megan und Yoonchae, die von den Philippinen, der Schweiz, den USA und Südkorea stammen, kein Ziel. Vielmehr ist dies nur ihr Ausgangspunkt, ebenso wie ihr skurriles erstes Single-Album mit dem Titel Berühren. Sie haben bereits eine neue EP veröffentlicht, SIS (Weich ist stark)ab heute erhältlich.

„Es gab so viele besondere Tage und Momente für uns alle“, erzählt die Band Folgedie über ihre bisherige musikalische Reise nachdenken. „Eine unserer liebsten Erinnerungen ist die Aufnahme von ‚Touch‘. Wir gingen alle sechs zusammen in die Kabine und feierten! Wir wollten eine Lachspur in den Song einbauen, also hatten wir einen Riesenspaß, sprangen herum, lachten und hatten einfach Spaß.“

Nächste Woche können Fans, die sich bereits in ihre Musik verliebt haben – oder ihre Reise auf Das Debüt: Dream Academy — können mit einer Netflix-Dokumentation mit dem Titel „ Pop Star Academy: KATSEYEdas am 21. August startet.

„Wir sind mehr denn je eine Familie geworden“, verraten die Mädchen. „Alle waren sich schon während des gesamten Trainings- und Entwicklungsprozesses in Das Debüt: Dream Academyaber jetzt, wo wir nur noch zu sechst sind statt 20, haben wir als Gruppe viel mehr Zeit miteinander verbracht. Wir konnten tiefer in unsere Persönlichkeiten, Gewohnheiten und Interessen eintauchen und so unsere Bindung als KATSEYE auf eine ganz besondere Weise festigen.“

Heute, anlässlich der Veröffentlichung von SIS (Weich ist stark)KATSEYE sprechen über die Alben von Girlgroups aus den vergangenen Jahren, die sowohl ihre individuelle als auch ihre gemeinsame Reise geprägt haben. Streamen Sie unten die neue EP und lesen Sie weiter, um ihre Auswahl zu erfahren.