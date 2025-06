Wild, wie die Dinge funktionieren – ein dummer Mensch trifft eine dumme Wahl, ein Dang Monkey entgeht seinem Käfig, und 28 Jahre später wurde das Vereinigte Königreich vom Rest der Welt vollständig aufgegeben, die Überlebenden gingen, um sich selbst zu schützen. Hier ist der dritte Film in der 28 (leer) später Die Serie beginnt – und achten Sie auf Großbritannien, denn Regisseur Danny Boyle und Schriftsteller Alex Garland sind wieder ein echtes Chaos.

Während Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer und Ralph Fiennes die großen Namen auf dem Plakat sind, der wahre Stern von 28 Jahre später ist der junge Alfie Williams, der den 12-jährigen Spike spielt. Spike hat sein ganzes Leben in einer relativ sicheren Inselgemeinschaft vor der Küste Schottlands verbracht, die durch einen Damm mit Flut unter Wasser versenkt wird. Wenn der Film beginnt, ist es Zeit für einen Übergangsritus: Spikes erste Reise aus dem Dorf, eine Gelegenheit, die sein Vater Jamie (Taylor-Johnson) als wesentliche Bildungserfahrung behandelt-passend, da sie in einer Welt leben, in der das Wichtigste zu wissen ist, wie man Zombies tötet.

Spike geht jedoch weiter, nachdem er erfahren hat, dass es einen Arzt auf dem Festland gibt – ein Arzt, der möglicherweise Spikes Mutter Isla (Eroberung) helfen kann, die an unklaren Krankheiten leidet, die unberechenbares Verhalten und massive Kopfschmerzen verursachen. Es besteht eine echte Chance, dass der Arzt auch verrückt sein könnte. Aber er könnte die Hilfe sein, die Isla braucht. All das scheint Ziemlich einfach. Aber die Ausführung verwandelt diesen Film in einen der kühnsten Filme des Jahres, wenn nicht sogar eine völlig erfolgreiche.

Verwandte Video

28 Jahre später Ist Danny Boyles erster Film seit 2019 GesternAber es ist auch die Rückkehr von Alex Garland in das Franchise, nachdem es in den letzten 10 Jahren an seinen eigenen Projekten gearbeitet hatte. Während Boyles typische visuelle Details überall in diesem Film sind, gibt es mehr als ein wenig von Garlands eigener Verrücktheit, die einsickert. Vernichtung Insbesondere fühlt sich ein klarer Bezugspunkt an.

In der Praxis bedeutet dies Sequenzen, in denen der Soundtrack eine beunruhigende Mischung aus der unkonventionellen, zeitweise ätherischen Partitur junger Väter und nicht übereinstimmender Audio -Proben und anderer Chaos ist. Der Film spielt auch stark mit Montage und zeichnet in der Geschichte Archivmaterial der Welt im Krieg mit sich selbst (mit nur wenigen Rückblenden in den tatsächlichen Zombie -Aufstand dieses Universums in der Mischung).

Boyle entwickelt sich auch bei einigen der Tricks, in denen er verwendet wurde, weiter 28 Tage später Um das digitale Bild und die Filmgeschwindigkeit zu manipulieren und Zombie -Action zu schaffen, wie es zuvor gesehen wurde. Es ist ein vielund nicht alles fühlt sich schrecklich additiv an. Trotzdem gibt es noch Platz für den gelegentlichen Blick auf Schönheit-einen Nachthimmel voller Funkeln, ein üppiges Feld aus Wildblumen, die hypergesättigten Farben, die in diesen Momenten stark sind.

Der Film erweist sich am erfolgreichsten darin, auf sehr geerdete Weise zu erforschen, wie das Leben für eine Welt von mehr als 20 Jahren nach einer Pandemie wie folgt aussehen könnte: Die Inselgemeinschaft, in der Spike aufgewachsen ist, wurde für das Überleben ausgelegt und mit subtilen Berührungen wie wenig passiv-aggressiven Schildern erinnert, die die Bewohner nicht an viele Ressourcen konsumieren. Boyle und Garland finden auch einen Weg, um zu zeigen, wie sehr sich der Rest der Welt weiterentwickelt hat, obwohl Großbritannien mit Zombie geführt wird und daran erinnert, wie es leicht ist, Kriege in fernen Teilen der Welt zu vergessen, insbesondere nachdem genügend Zeit vergangen ist.

In Bezug auf die Besetzung ist Comer in weiten Teilen des Films physisch präsent, aber schmerzlich nicht ausgelastet und bringt ein paar kraftvolle Beats zum Spielen, aber ansonsten von einer Figur, die ihre Talente nicht voll ausnutzt. Es wäre eine Beschwerde, die es wert wäre, Isla zu erlassen, egal wer sie spielte, aber insbesondere die Ecke ist eine so starke, vielseitige Schauspielerin, wie in der Beweisung in Bezug auf Eva tötenAnwesend Das letzte DuellAnwesend Die Bikerider und mehr. Sie verdient es besser.

Alfie Williams liefert jedoch eine mehr als fähige Leistung, insbesondere für sein Alter, und die unangenehme Vater-Sohn-Chemie zwischen ihm und Taylor-Johnson spiegelt den Übergang wider, dem beide Charaktere gegenüberstehen, wenn Spike erwachsen wird. Und um viel über Ralph Fiennes ‚Anwesenheit zu sagen, fühlt sich wie ein Spoiler an, aber zu wissen, dass seine Ankunft in einer der seltsamsten (und doch schönsten) Teile des Films einleitet. Diese Stapel von Schädeln auf einigen der 28 Jahre später Plakate nehmen dank ihm eine ganz neue Bedeutung an.

28 Tage später wurde als ein einflussreicher Film für das Zombie -Genre sowie als Film im Allgemeinen gehalten – der AV -Club hat kürzlich 28 nachfolgende Filme angemeldet, die dem Original von 2002 eine Schuld schulden. Es ist also wirklich aufregend zu finden, dass Boyle und Garlands Rückkehr zum Franchise absichtlich auf das Neuerfinden von so vielen Klischees wie möglich zu sein scheint und gleichzeitig unsere Annahmen darüber explodieren, was ein Zombie -Film sein könnte. Machen Sie es bis zum Ende und Sie werden entweder über die übertriebenen Berührungen verärgert oder über die letzten bizarren Momente begeistert sein. Egal was passiert, du wirst dich nicht langweilen.

28 Jahre später Zombie macht am Freitag, den 20. Juni, in die Kinos. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=mcvlkldpm08