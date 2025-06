Gailard Sartain, ein einmaliger Stammgast in der Country Variety-Serie Hee Haw der später in drei Hauptrolle spielte Ernest Filme und die Spin-off-TV-Serie Hey Vern, es ist Ernest!ist im Alter von 78 Jahren gestorben. TMZ berichtet, dass Sartain am Dienstag, dem 17. Juni, nach einem „langen Gesundheitsvertret“ verstorben ist.

Der gebürtige Tulsa, Oklahoma, hatte mehr als 60 Film- und Fernseh -Credits in seinem Namen. Er erschien in fast 20 Spielzeiten von Hee Haw; beide Jahreszeiten von Chers Titelvariantensaison; und in frühen Folgen von Walker, Texas Ranger Und King of the Hill.

Auf der Leinwand spielte er in drei zusammen Ernest Filme – 1987 Ernest geht ins Lager1988’s Ernest rettet Weihnachtenund die 1990er Jahre Ernest geht ins Gefängnis -Spielen Sie die Rolle von Chuck in den beiden letzteren sowie in der Spin-off-Serie Hey Vern, es ist Ernest!. Er hatte auch Rollen in Gebratene grüne TomatenAnwesend Die ErsatzUnd Elizabethtown.