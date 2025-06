In den letzten zehn Jahren und Veränderungen hat sich die Greater Music -Kultur trotz ihres wahnsinnigen und unbestreitbaren kommerziellen Erfolgs scherzhaft (ISH) als die schlechteste Band der Welt bezeichnet. Sie hatten diesen Titel von Nickelback, dem ehemaligen Bohrtaschen der Popkultur, mit weit verbreiteten Memes entnommen, die die Post-Grunge-Kanadier darstellten, die den unerwünschten Taton an die radioaktive Pop-Rock-Gruppe von Vegas übergeben. Jetzt gibt es neue Witze, was bedeutet, dass wir es vielleicht bis zum nächsten Bein des Staffels geschafft haben. Gen X hatte Nickelback, Millennials hatten sich vorstellbare Drachen; Schließlich hat Gen Z ihren eigenen populären Posterjungen von internationalen Hits … und unsere macht Backflips!

Ja, es ist Benson Boone, der 22-jährige Pop-Balladeer, der dafür bekannt ist, funkelnde Einstücke zu tragen und in das Mikrofon zu ziehen, als ob er nicht sicher ist, ob es an ist. Nur 14 Monate nach dem Abfallen seines Debüts in voller Länge LP Feuerwerk & Rollerbladesin der sein Gigant eines Hits „Beautiful Things“ untergebracht war, ist er mit einem brandneuen Album zurück. Amerikanisches Herz. Ohne Frage ist es eine der am meisten erwarteten Veröffentlichungen des Jahres, dank Boones erweiterter Fangemeinde und der engagierten Legion von Hasern.

Tolle Neuigkeiten für diejenigen in beiden Camps: Sie bekommen genau das, was Sie erwartet haben.

Die 10 Tracks von Amerikanisches Herz Wählen Sie die erfolgreichsten Aspekte seines Vorgängers. Die Songlängen sind fest gehalten (keine Melodie erreicht auch die vierminütige Marke), die Lead-Stimmleitungen schieben Boone konsequent an die Oberseite seines Registers, und jeder Schnitt kommt mit dynamischen Verschiebungen, die die von „schönen Dingen“ verfolgen. Infolgedessen ist es wahrscheinlich nicht wahrscheinlich, dass seine Armee von Neinsagern genauso umwandelt, wie beispielsweise das Solo -Debüt von Harry Styles.

Verwandte Video

Wenn Sie jedoch von Anfang an das Spiel treffen, werden Sie vielleicht täuschen, dass es ein solches Potenzial hat. Das Projekt beginnt mit der Single vor dem Album „Entschuldigung, ich bin für jemand anderen hier.“ Ungeachtet dessen fehltes Komma ist der Track ein schick produziertes, leicht erfreuliches Stück modernes Pop, das eigentlich ziemlich viel Spaß macht. Die Verse rühmen sich Boone in seiner charismatischsten, während einmalige Klangschneide die Dinge interessant halten, und der Chor fällt in eine Halbzeitgefühl, die es ironischerweise zum aufregendsten Haken macht Amerikanisches Herz – Vielleicht sogar von Boones gesamte Karriere.

https://www.youtube.com/watch?v=o7dt2l_rahi

Setzen Sie als Opener, „Entschuldigung, ich bin für jemand anderen da“, ist jedoch sowohl ein Segen als auch ein Fluch. Es startet die Trackliste mit überraschender Energie, nur für die folgenden neun Tracks, um die Stimmung von „Fahren im Sommer -Hör -Pop -Radio“ zum „Audible Stöhnen bei der Musikauswahl dieser Kohls“ zu nehmen.

Und es passiert ziemlich sofort. Die nächste Stapel von Tracks umfasst ein Electric Light Orchestra Pastiche mit einem Nonsense-Chor („Mr Electric Blue“), eine seltsam bittere, aber optimistische Zahl, die griederischer ist als kathartisch („Mann in mir“), und dieser gut verwandte „Moonbeam-Eis“, der teilweise seinen Haken von Olivia Newton Johns „physische“ („myrical markical“ “(„ Mystocical Magical ““.