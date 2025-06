Mehr als 450 Artikel aus dem persönlichen Archiv von David Lynch, der im Januar 2025 verstorben ist, wurden am vergangenen Mittwoch bei einer Nachlassauktion verkauft. Während Erinnerungsstücke aus geliebten Filmen mögen Mulholland Drive Und Lost Highway Drew High Bids, der begehrteste Gegenstand, war mit einem der berühmten unvollendeten Projekte des verstorbenen Filmemachers verwandt.

Laut einer Pressemitteilung aus Juliens Auktionen, in der die Veranstaltung mit Turner Classic Movies stattfand, einer Sammlung von 11 Skripten aus Lynchs verlorenem Film Ronnie Rocket: Das absurde Geheimnis der seltsamen Kräfte der Existenz verkauft für 195.000 US-Dollar, wodurch es zum höchsten Verkaufsgegenstand der Veranstaltung ist.

Lynch begann sich zu entwickeln Ronnie Rocket In den späten 1970er Jahren kehrte und kehrte in den 80er Jahren dorthin zurück, blieb es aber wiederholt, während er an anderen Filmen wie der Arbeit arbeitete Der ElefantenmannAnwesend DüneUnd Blauer Samt. Trotzdem gab er die Hoffnung nie vollständig auf und erzählte den Schriftsteller David Breskin im Jahr 2013, dass es sich nicht um ein totes Projekt handelte.

Andere bemerkenswerte Gegenstände aus der Auktion waren a Lost Highway Drehbuch, das auch 195.000 US Mulholland Drive (104.000 US Twin Peaks Pilot mit dem Originaltitel, NordwestpassagE, überschritten (91.000 US -Dollar).

Zusätzlich eine Gruppe von Skripten aus dem Twin Peaks Prequel -Film, Feuerspaziergang mit mirabgerufen 78.000 US -Dollar und einen persönlichen 35 -mm -Druck von Eraserhead verkauft für 52.000 US -Dollar. Lynchs persönliche Gegenstände weckten ebenfalls schweres Interesse, mit seiner La Marzocco Home Espresso Machine und dem 2012 Danny Ferrington Custom Custom Five-Hals-Konsolen-Stahlgitarre für 45.500 US-Dollar bzw. 39.000 US-Dollar.

Insgesamt brachten die versteigerten Artikel 4,25 Millionen US -Dollar ein. Sehen Sie hier eine vollständige Aufschlüsselung der „The David Lynch Collection“.

Lynch starb am 16. Januar 2025 im Alter von 78 Jahren aus Herzstillstand, nachdem er seit 2020 an Emphysem gelitten hatte.

