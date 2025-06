Es kann nur einen Highlander geben, aber es wäre ein seltsamer Film, wenn es nur einen Schauspieler gibt. Daher die Nachricht, dass Russell Crowe im kommenden Remake von besetzt wurde Highlandermit dem einmaligen Superman Henry Cavill, der von der Hauptrolle geführt und von inszeniert wird John Wick Mitschöpfer Chad Stahelski.

Collider berichtet, dass Crowe in einer nicht näher bezeichneten Rolle besetzt wurde, was bedeutet, dass er entweder in die Fußstapfen von Clancy Browns unvergesslicher Leistung als bösartiger Kurgan des ersten Films treten oder eine ähnliche Rolle wie Sean Connerys Mentorfigur spielen könnte. (Connery war ein Schotte, der einen Spanier in der hatte Highlander Filme, vielleicht kann die australische Crowe einen südafrikanischen oder etwas gleichermaßen aus dem Nichts spielen.)

STAHELSKI Highlander soll diesen Herbst als Amazon Studios -Film in Produktion gehen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rangliste der besten Actionfilm -Franchise -Unternehmen.