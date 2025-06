Nach seiner Jungfernfahrt im letzten Monat wird Little Stevens Underground Garage Cruise im Jahr 2026 mit einer Aufstellung mit konkurrierenden Söhnen, Michael Monroe, Buzzcocks, Marky Ramone und mehr zurückkehren.

Die norwegische Perle wird am 3. April aus Miami segeln und in Cozumel, Mexiko, anhalten, bevor er am 7. April zurückkehrt. Die Vorverkaufsanmeldungen sind derzeit auf der offiziellen Website der Kreuzfahrt aktiv, wobei ein öffentliches On-Sale-Sattel am 1. Juli beginnt.

Zusätzlich zu den oben genannten Acts wird Little Steven’s Underground Garage Cruise 2 die Raveonetten, die Sonics, Redd Kross, das Big Star Quintett, die schwarzen Lippen, die Mooney Suzuki, Barrence Whitfield & The Savages, die Courettes, Jason D. Williams, die Surfrajetten, die Dollyrots, die Dollyrots, die Surfrajetten, die Dollyrots, die Surfrajetten, die Dollyrots, die Pandoras, die Surfrajetten, die Pandoras.

Es wird auch eine Reihe von „Sessions at Sea“ geben, die von DJs aus Little Stevens Underground Garage Siriusxm Channel mit Q & AS und intimen Auftritten mit ausgewählten Künstlern veranstaltet werden.

Die erste Garage -Kreuzfahrt von Little Steven’s Underground hatte im Mai dieses Jahres einen erfolgreichen Lauf mit sozialer Verzerrung, X, Rakete aus der Krypta, Reverend Horton Heat und mehr.

In der vollständigen Aufstellung für die 2026 -Ausgabe der Kreuzfahrt finden Sie das Poster unten.