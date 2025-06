Es ist schwer, deine Gefühle zu fühlen, nicht wahr? Haim möchte, dass Sie wissen, dass sie mit Ihnen in den Würfen von Big Emotions ™ genau dort sind und versuchen, sich unbelastet zu fühlen. Ich gebe auf ist der Titel ihres neuen Albums und in den 53 Minuten, Danielle, Este und Alana Lock Arms und finden verschiedene Möglichkeiten, aus ihren Einbrüchen auszubrechen, unabhängig davon, wie schlecht sie das Handtuch werfen wollen.

Ich gebe auf ist das erste Album der Haim -Schwestern seit ihrem phänomenalen dritten Rekord Frauen in Musik pt. IIIdie fast wie ein Fabrikwechsel fungierte. Die perkussiven Kanten und synkopierten Rhythmen wurden bei ihrem Debüt und Follow-up abgebaut Etwas, das es dir zu sagen hat waren etwas anwesend, aber dies war ein Haim, der sich viel lockerer und unordentlicher fühlte; Sie lehnten sich klanglich und lyrisch in Grauzonen, schob ihren Sound von den Alt-Pop der 2010er, die sie definierten, und leiteten einen biologischeren, nackteren Stil ein. Es war Haim Reborn, mit einem neu entdeckten Geist und Wortschatz, der die Schwestern trug, als sie Depressionen, Trauer und Viertellebenskrisen anging.

Sie nähern sich Ich gebe auf Mit viel gleicher Energie, wenn auch mit einer etwas weniger einheitlichen Klangpalette und einer viel größeren Betonung der Folgen einer Trennung. Es ist chaotisch, aber nicht genau in der ‚Wirf alles gegen die Wand. Ich gebe auf würde vorschlagen. Stattdessen ist das Album eine unvergessliche Verschmelzung von Haims Vergangenheit und Gegenwart, eine abwechslungsreiche, aber sehr genannte Rückkehr, die einige der besten Songs des Trios bisher aufweist.

Wie bei jedem Haim -Album steht Danielle im Mittelpunkt, aber die unerschütterliche Präsenz ihrer Schwestern fungiert als eine Art Rüstung; An Ich gebe aufEin Großteil der Texte kann mit dem langjährigen Produzenten Ariel Rechtshaid, mit dem sie neun Jahre lang war, auf Danielle’s Trennung zurückgeführt werden.

Danach zog sie bei Alana ein und genoss den Komfort und die Familie der Familie. Das Trio unternahm die Memory Lane hinunter und besuchte die Musik ihrer Adoleszenz, sah die 2000er -Jahre -Indie, die 90er Jahre aus der frühen Kindheit und die Lieder, die jung und „keine Hemmungen haben“, wie Alana erzählte Folge diesen Monat. In einigen dieser klanglichen Referenzen bekommt man ein bisschen von der „Fuck It“ -Time, auf die sie versuchen, Ich gebe auf. Sie haben eine Probe von George Michaels „Freedom! ’90“ für einen besonders On-the-Nosis-Eingang zum Album auf „Gone“ ausgelöst.

Haim, der sich auf die Klänge und die Ästhetik ihrer Kindheit zurückschreibt, ist nichts Neues; Sie haben immer eine Vorliebe für Mall Pop Hooks und R & B der 90er Jahre geteilt, was dazu beigetragen hat, die Gruppe von einem anonymen Indie-Sound wegzuschieben, selbst als sie eine schrappigere, volkähnliche Palette angenommen haben. Lead einzelne „Beziehungen“ lebt in diesem nostalgischen Sweet Spot, rühmt jedoch zeitgemäße Ideen für Partnerschaft und Intimität: „Ist es nur die Scheiße, die unsere Eltern getan haben/ und mussten damit/ in ihrer Beziehung leben?“ Danielle fragt, als die Akkorde von süß zu sauer werden.