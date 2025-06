Jon Bernthals ‚The Punisher kommt zum ersten Mal auf die große Leinwand in Spider-Man: Brandneuer Tag. Pro Der Hollywood -ReporterDas Frank Castle von Bernthal wird zusammen mit Newcomer Sadie Sink in der kommenden vierten Folge des aktuellen Rückgangs mit den zurückkehrenden Darstellern Tom Holland, Zendaya und Jacob Batalon zu Spider-Man Franchise. Unter der Regie von Destin Daniel Cretton soll der Film am 31. Juli 2026 in die Kinos kommen.

Bernthal debütierte zum ersten Mal als Punisher bei Netflixs Draufgänger Serie im Jahr 2016, bevor er seine eigene Spin-off-Serie leitete. Er hat kürzlich die Rolle für Disney+neu untersucht Daredevil: Geboren Again und wird auch in einem eigenständigen Punisher -Special mitspielen, was dem vorausgehen wird Spider-Man Film im Jahr 2026. Sein Wiedersehen mit Holland ist so etwas wie ein Vollkreismoment, da beide Schauspieler gegenseitig für ihre jeweiligen Marvel-Rollen vor dem Vorsprechen geholfen haben Wallfahrt.