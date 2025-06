Jeder kann Platz einnehmen, aber nicht jeder weiß, wie es geht nutzen Es. Die Anwesenheit eines Künstlers hängt davon ab, wie sie sich inmitten einer leeren Fläche aufstellen, was genau das hat, was Jack und Meg White zu einer solchen Kraft gemacht hat. Die stetige Nähe des zweiteiligen Konflikts zum Nichts machte jeden Klang, den sie produzierten, weitaus effektiver als die ihrer Zeitgenossen, die mindestens doppelt so viel los war.

Als das selbstbetitelte Debüt der White Stripes im Jahr 1999 nicht so viele Köpfe geworden war, wie sie es sich erhofft hatten, beschlossen sie, ihren Ansatz noch weiter zu skalieren. Obwohl sie ihr erstes Bündel von Songs in einem Studio zusammengefügt hatten, richteten sie ein sehr kleines Geschäft in Jacks Wohnzimmer in der 1203 Ferdinand Street in Detroit ein. Die 13 Songs, die ihre zweite LP ausmachen, sind die Frucht des Operierens innerhalb des Randes vollständig auf einem 8-Spur-Tascam-Analog-Rekorder. Nur wenige Monate nachdem das Paar seine Scheidung abgeschlossen hat, enthüllten sie De stijl Im Sommer 2000. Im Vergleich zu ihrem gleichnamigen Start im Jahr zuvor wurde die Tracklist sehr donnerner.

Der primäre Fokus des Albums liegt auf den Grundlagen, die erforderlich sind, um einen robusten Song zu erstellen, mit nur sehr wenig Zeit für Dekor (in diesem Fall, Texte und Perfektionisten Postproduktion), um die kollektive Einheit schöner erscheinen zu lassen als ihre unnachgiebige Grundlage. Sicher genug, seine bescheidene Architektur ähnelt der Kunstbewegung des 20. Jahrhunderts, nach der sie benannt und lose modelliert ist.

„Jack hatte die Vision von de Stijl und wurde dann in diesem Rahmen aufgezeichnet“, sagte der offizielle Archivar der White Stripes, Ben Blackwell, über das Projekt. „Versuch, ihre Musik zu destillieren. Destill / de stijl – Das war vielleicht nicht beabsichtigt, aber so sah ich es. Die niederländische Kunstbewegung von de stijl versuchte, auf die einfachste, nicht angekommene Figuren und Farben zu synthetisieren, und machte Kunst, ich denke, Jack hat sich davon davon inspiriert.“

Angesichts des akribischen Abstand De stijl Nie gegeneinander in den Weg kommen. Obwohl die Qualität manchmal schlammig ist (und so herrlich), gibt es eine definierte Klarheit für jeden Schnitt aus dem Sprung.

Abgesehen von seinem scherzhaft klugen Titel „Du bist ziemlich gut aussehend (für ein Mädchen)“ beugt sich in die bloßen Grundlagen des Songwritings. Die muggy Akkorde und kindlichen Trommeln, die Jacks Vocals Polsterpadeln, unterstreichen auch die kurze Strecke zwischen einer Sicht und ihrer Realisierung. So viele Songs erinnern daran, dass Musik nicht nur zuhört, sondern auch, sondern auch zu hören, sondern auch machen.

Für diejenigen, die leicht durch die pyrotechnische Extravaganz verführt werden, scheint Megs Trommeln kindisch zu sein. Zu Selbststartern gehört sie zu den größten der Welt, weil sie perfektioniert ihre Rolle. Die Beatles wären nicht dasselbe gewesen, als Keith Moon bei „Ticket to Ride“ weghackte, und genau deshalb verkörpert ihr Rand-Drum-Soli auf „Hello-Operator“ die weniger is-more-Philosophie des Duos-die Anthese, um sich selbst zu genießen, mit Sprichweilen, Rock ‚N‘ Roll Machismo. Rückblickend machte es für so viele Zuhörer während der Aughts die Gelenke wie diese schwierig, sich zu widersetzen, eine Gitarre oder ein Paar Drum -Sticks zu nehmen und sich zu engagieren.

https://www.youtube.com/watch?v=39NQFWKLAAQ

„Wenn Ideen zu kompliziert werden und das Streben nach Perfektion als Überschussbedarf falsch ausgelegt wird“, stellt das Album fest De stijl‚S 20.-Jubiläums-Vinyl Neuausgabe lesen. „Wenn so viel involviert ist, dass einzelne Komponenten nicht erkannt werden können. Wenn es schwierig ist, die Regeln des Überschusses zu brechen, müssen neue Regeln festgelegt werden. Es steigt auf den Anfang zurück, wo die Konstruktion von Dingen visuell oder aural zu unkompliziert ist, um nicht schön zu sein (…), auch wenn das Ziel, Schönheit aus der Einfachheit zu erreichen, ästhetisch weniger aufregend ist.

Mindestens es kann sein, der Rekord hat auch seinen Anteil an „vollen“ Momenten. Der „Little Bird“ ist wohl die beste ihrer „Little“ -serie (jedes Album von The White Stripes hat eine Komposition, die mit diesem Wort beginnt). Nur 30 Sekunden später erinnert er eine Tangente, die an Jimmy Page’s Cademoce an Led Zeppelins „in meiner Zeit des Sterbens“ erinnert. Weiter unten auf demselben Track ruft seine schnelle Strum -Beschleunigung, gefolgt von einer kontrollierten Pause, zum Puls von „Das Lied bleibt gleich“ zurück. Ob dies beabsichtigt war oder nicht, ist noch unklar, obwohl seine Bewunderung für das englische Quartett kein Geheimnis ist. Er hat zuvor erklärt: „Ich vertraue irgendwie niemandem, der Led Zeppelin nicht mag.“ Als Meg zum ersten Mal hörte, dass „ich bin, es zu packen“, sagte sie sogar zu Jack: „Bist du sicher, dass du es auf das Album setzen willst? Es klingt sehr nach Led Zeppelin.“ Natürlich machte es den Schnitt.

Jack Whites Arbeit mit den weißen Streifen und darüber hinaus war in gewissem Maße schon immer derivat, da es ein zentraler Wert seiner Kunst ist, die Trailblazer of Roots -Musik zu ehren. Seine Hinrichtung wurde jedoch eher wiederbelebt als reduktiv. Bei der Neuinterpretation von Antiquitäten wie „Todesbrief“ und „Ihr südlicher Dose ist meine“ erhöhte der Zweis die Brillanz von Blind Willie McTell (der De stijl ist für das Mainstream -Bewusstsein gewidmet) und Son House. Als die Reichweite von Jack und Meg die Stadtgrenzen von Detroit anfing, waren auch die Namen der vielen unbesungenen Helden, die sie für den Erfolg positionierten.

https://www.youtube.com/watch?v=q9ojoeeofve

Mit größter Sorgfalt ist die Sequenzierung des Albums bemerkenswert. Alle 13 Songs wurden so arrangiert, dass diejenigen am Empfangsende einen gesunden Geschmack der vielen Formen, die die weißen Streifen annahmen, einen gesunden Geschmack geben. Die aufmerksamen Platzierungen bieten Platz für süße und saure Volksteile wie „Apfelblüte“, um mit der ungepflegten Lethargie von „Schwester, kennen Sie meinen Namen?“, „Die Wahrheit macht kein Lärm“ und „Der beste Freund eines Jungen“. Lauere Teile wie „Lass uns ein Zuhause bauen“, „Jumble, Jumble“ und „Warum kannst du nicht netter für mich sein?“ sind mehr im Einklang mit ihrer ersten LP, höchstwahrscheinlich, weil sie ungefähr zur gleichen Zeit konzipiert wurden, aber später in der Hoffnung gespart wurden, den zweiten Einbruch zu umgehen.

Dieser Schläfer-Hit war schmutzig, zerstört und konfrontativ und war der Beginn von etwas, das auch nach der Auflösung des Duos im Jahr 2011 weiterging. werden, wissen Sie, Top 40 Treffer. “

Die Quintessenz des DIY -Unternehmertums der weißen Streifen, De stijl bleibt einer der inspirierendsten Songs für Nichtmusiker, die nach schreiben und auftreten möchten. Der Rekord scheinbar nur wenige Zentimeter vom Zusammenbruch entfernt, unabhängig von seinem starken Bau, bestätigt Jahr für Jahr, dass Geschmack, Fantasie und eine Neigung für Adventure immer Trump -Virtuosität und technische Bravado.

Obwohl das Schwimmen stromaufwärts war schon immer Jacks Modus Operandi, war das, was seine Partnerschaft mit MEG so besonders machte, wie sie wiederholt zeigten, dass der Blaupause an sich ausreichen kann, wenn sie richtig verpackt wurden. Nur wenige Künstler haben die Grenzen zwischen einem ersten und endgültigen Entwurf mit der gleichen Überzeugung wie die weißen Streifen verwischt und machen De stijl Der ultimative Triumph für ungehemmte Innovationen.