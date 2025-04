Das Riot Fest feiert sein 20 -jähriges Bestehen im Jahr 2025, und die Chicagoer Institution feiert eines der besten Aufstellungen. Green Day, Blink-182, Jack White und Weezer werden das dreitägige Festival am 19. bis 21. September im Douglass Park in Chicago neben einer beeindruckenden Unterkarte mit seltsamen Al ”Yankovic, Rilo Kiley, Dropkick Murphys, Sex Pistols (mit Frank Carter), The Pogues und Idles und Idles und Idles und Ideln und Ideln und Ideln und den Pogues, den Pogues, den Pogues, den Pogues, den Pogues und den Idlen.

Other confirmed acts The Beach Boys, Alkaline Trio, Jawbreaker, Bad Religion, Sparks, Knocked Loose, All Time Low, The Damned, The Hold Steady, The Front Bottoms, Texas Is the Reason, Rico Nasty, Inhaler, The Linda Lindas, Panchiko, Superchunk, James, Buzzcocks, Knuckle Puck, The Cribs, Hanson, Toche Amore, Lambrini Girls, Mac Sabbath, The Wonder Years, Helm, Marky Ramone spielt die Ramones, den Camper Van Beethoven und Wishy, ​​wobei noch viel mehr noch bekannt gegeben werden müssen.

Tickets für das Riot Fest 2025, einschließlich 3-Tage-GA, VIP, Deluxe und Deluxe+, sind jetzt im Verkauf.

