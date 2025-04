Die Guitar Week still Folge Guitar -Umfrage. Sehen Sie sich unsere Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten an und sehen Sie sich Kerry King of Slayers persönliche Top -Gitarrenhelden an.

Als Songwriter und Produzent hat Finneas sprunghaft in experimentelles Gebiet gezogen, aber oft wieder zur Gitarre zurückgezogen. Von den frühesten Billie Eilish -Veröffentlichungen wie „Bellyache“ und „Idontwannabeyouanymore“ bis hin zu seiner neuesten Indie -Pop -Solo -LP. Für laut zu weinen!, Er hat saubere, verträumte Gitarrenarbeit ausgeführt und bietet bei Bedarf auch Chaos (siehe: Die letzten 90 Sekunden von „glücklicher als je zuvor“).

Holen Sie sich hier Finneas -Tickets

Es war also passend, Finneas Partner mit Fender für seine charakteristische Akustasonik -Telecaster -Gitarre im letzten Jahr zu sehen, die er sowohl alleine als auch mit Eilish auf der Straße herausgebracht hat. Das akustischelektrische Instrument spricht mit Finneas hybridem Ansatz, der sich selbst von einigen seiner persönlichen Lieblingsgitarristen inspirieren lässt.

Verwandte Video

Aber obwohl er jetzt seine eigene Gitarrenlinie hat, ist Finneas immer noch bescheiden in Bezug auf seine Fähigkeiten. „Ich denke nicht an mich selbst und denke auch niemand an mich als besonders außergewöhnlichen Gitarrist“, sagt er in einem Chat mit Folge letztes Jahr über seine akustasonische Linie. Stattdessen ist Finnes gegenüber den Gitarristen ehrfürchtig, die ihn dazu inspiriert haben, das Instrument überhaupt abzuholen, darunter Klassiker wie Nile Rogers und George Harrison sowie neuere Helden wie Leslie Feist und Annie Clark.

Lesen Sie weiter für Finnas ‚Picks und sehen Sie, wo sie auf unserer Liste der 100 besten Gitarristen aller Zeiten gelandet sind. Sie können auch an einem neuen Fender Player II -modifizierten Telecaster® teilnehmen, damit auch Sie wie Finneas und seine Helden rocken können, indem Sie hier eintreten.

In der Zwischenzeit ist Finneas in Europa eine Headliner -Tour abgeschlossen, aber er kehrt im August in die Staaten zurück, um Lollapalooza zu spielen. Holen Sie sich Tickets, um ihn hier zu sehen.

Holen Sie sich Finneas ‚Signature Acoustasonic Telecaster

Nil Rodgers (schick)

Nile Rogers ist für mich ein super wichtiger Gitarrist. Dies demonstriert mein Alter oder mein Altersmangel, aber ich wurde wirklich mit Nil Rodgers über Daft Punk eingeführt, wenn der Zufallszugriffserinnerungen Das Album kam heraus und erfuhr dann rückwirkend, dass er auch genialer Musiker und geniale Produzent war. Aber was für ein Gitarrist.