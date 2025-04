In den letzten Jahren hat Pete Davidson den schmerzhaften Prozess der Entfernung seiner Hunderte von Tätowierungen durchlaufen. In einem kürzlichen Interview mit Vielfalterstere Samstagabend live Star bestätigte, 200.000 US -Dollar für das Verfahren auszugeben, und schätzte, dass er nur etwa 30% beendet hat.

„Es ist eine ziemlich unangenehme Menge Geld, um offen zu offenbaren, aber ich denke, einer der Boulevardzeitungen hat es bereits durchgesickert“, sagte Davidson, als er gebeten wurde, die Gesamtkosten des Entfernungsprozesses zu schätzen. „Ich habe schon wie 200.000 Dollar ausgegeben und ich bin zu 30% fertig. Also wird es saugen.“

Davidson fügte hinzu, es würde ihm „weitere 10 Jahre“ brauchen, um alle seine Tätowierungen zu entfernen, denn während seine Arme, Hände und Hals jetzt fast vollständig tinktfrei sind, muss er immer noch „meinen Oberkörper und Rücken“ tun.

Nach Angaben des Schauspielers dauert es für jedes Tattoo „10 bis 12 Sitzungen“, gefolgt von einer sechswöchigen Heilungsperiode zwischen jeder Sitzung. „Das sind 60 Wochen Ihres Lebens genau dort, um nur ein Tattoo zu entfernen“, sagte er. „Es ist, als würde man den Arm auf einen Grill legen und eine Schicht abbrennen, und dann müssen Sie Wartung machen und ihn richtig heilen lassen.“

Zuvor sagte Davidson Seth Meyers mit, er habe den Prozess im Jahr 2020 begonnen, weil die Anzahl der Stunden, die für seine Tinte auf Filmsets abgeholt wurden, und der Wunsch, die Tür für weitere Schauspielmöglichkeiten zu öffnen, zu öffnen.

Sprechen mit VielfaltDavidson gab jedoch bekannt, dass er die Tattoos auch als Erinnerung an eine Zeit ansieht, in der er Drogenabhängiger war und „eine traurige Person, die sehr unsicher war“.

„Ich entferte sie nur und fange frisch an, denn das ist es, was ich denke, dass es für mich und mein Gehirn am besten funktioniert“, sagte er. „Wenn ich in den Spiegel schaue, möchte ich nicht, dass die Erinnerung an ‚Oh ja, du warst ein verdammter Drogenabhängiger. Deshalb hast du SpongeBob, das einen Joint auf deinem Rücken raucht.‘ Sie sollten Bedeutung haben. Game of Thrones. ““

Im vergangenen November zeigte Davidson bei einem überraschenden Auftritt seinen neuen tätowierlosen Look Samstagabend live.