Mit 69 Jahren verlangsamt sich Billy Idol nicht. Die Rock -Ikone wird ein neues Album mit dem Titel veröffentlicht Träume darin Diesen Freitag (25. April) und er bereitet sich bereit, mit Joan Jett und The Blackhearts eine umfangreiche zweibeinige nordamerikanische Tournee zu begeben.

Der erste Bein der Tour beginnt am 30. April in Phoenix und läuft bis zum 23. Mai in Toronto. Das Rückspiel wird am 16. August in Philadelphia starten und am 25. September in Los Angeles abgeschlossen. Tickets für beide Beine über Ticketmaster oder StubHub erhältlich.

Schwere Folge Kürzlich mit Idol eingeholt, um das neue Album zu diskutieren, einschließlich der Zusammenarbeit mit Avril Lavigne und Joan Jett, sowie der 2025 Tour. Die Rocklegende sprach auch über seine langjährige Arbeitsbeziehung mit dem Gitarristen Steve Stevens, und was er sich vorstellt, wird sein Geburtstag sein, wenn er im November 70 Jahre alt wird.

In zuvor veröffentlichten Stücken aus unserem Gespräch teilte er seine Gefühle, dass er in diesem Jahr möglicherweise in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, sowie seine Gedanken zu John Lydons jüngste Kritik an Mitgliedern der Sexpistolen, die mit Idol und Frank Carter Shows spielen.

Lesen Sie unten unser Interview mit Billy Idol und bestellen Sie sein neues Album vor. Träume darinan diesem Ort.

Die Lead -Single „Still Dancing“ ist der letzte Track auf dem neuen Album, Träume darin. Der Titel schlägt eine Art Fortsetzung Ihres Klassiker „Dancing With My Sely“ vor. Können Sie die Bedeutung des Songs besprechen?

Billy Idol: (Der Leadoff -Track) „Dream Into It“ und „Still Dancing“ buchstabiert das Album, weil sie fast über eine ähnliche Sache sprechen. „Dream Into It ‚ist eher eine Ballade, Ihnen die Geschichte meines Lebens zu erzählen, aber“ immer noch Dancing „ist wie eine Rockversion, in der der erste Vers über den Punkrock ist oder wo ich in Kniebeugen war und mit einem Plastiktaschen mit einem T-Shirt oder einer Kassette oder meiner Texte herumging.

Im zweiten Vers geht es mehr darum, dass ich nach Amerika komme, mit der Drogenabhängigkeit und dem Sachen, wenn ich gelegentlich in Frustration Hotels und Dinge zertrümmerte und mich irgendwie verletzte. Es geht also ein bisschen daran, aber es geht auch darum, es zu überwinden und heute noch hier zu sein, eine Scheiße zu machen und was ich denke, eine der besten Musik, die ich je gemacht habe.

