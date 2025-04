A24 hat offiziell sein posthume Anthony Bourdain -Biopic mit dem Titel “ Tony. Die Holdovers“ Der Breakout -Star Dominic Sessa wurde als Star in der Titelrolle bestätigt, wobei Antonio Banderas auch in einer unbekannten Rolle besetzt wurde.

Matt Johnson (Brombeere) wird laut Todd Bartels und Lou Howe von einem Drehbuch mit geschriebenem Bereich geschrieben, so Vielfalt. Tony wird 1976 in Provincetown, Massachusetts, angestellt, ungefähr zwei Jahre vor einem 20-jährigen Bourdain am Culinary Institute of America (CIA).

Dies ist das zweite Mal, dass Bourdains Leben auf den Bildschirm gebracht wurde. Im Jahr 2005, sein Exposé/Memoiren über die kulinarische Industrie, Küche vertraulich, wurde in eine Sitcom mit Bradley Cooper angepasst.

Ein posthume Dokumentarfilm, Roadrunnerwurde im Jahr 2021 veröffentlicht und benutzte die AI -Technologie, um Bourdains Stimme als Erzähler des Films zu Deepfake.

Ein Veröffentlichungsdatum für Tony muss noch enthüllt werden.