Billy McFarland, Gründer des Fyre Festivals, sagt, dass er nach zwei erfolglosen Versuchen, ein physisches Festival durchzuführen, die Marke zum Verkauf stellt, in der Hoffnung, dass eine neue Gruppe „die Vision von Fyre auf transparente, großartige und zügige Weise ausführen wird“.

In seiner ersten öffentlichen Erklärung seit der Verschiebung von Fyre Fest 2 in der vergangenen Woche sagte McFarland: „Es ist klar, dass ich zurücktreten und ein neues Team ermöglichen muss, unabhängig voranzukommen und die Vision zum Leben zu erwecken.“

„Die Kontrolle über die Marke für eine neue Gruppe zu geben, ist der verantwortungsbewussteste Weg, um das zu befolgen, was wir tun möchten: Erstellen einer globalen Unterhaltungsmarke, veranstalten eine sichere und legendäre Veranstaltung und zahlen weiterhin diejenigen, die vom ersten Festival geschuldet sind“, fügte McFarland hinzu.

McFarland hat bereits einen Teil der IP der Marke an Dokumentarfilmer Shawn Rech verkauft, der plant, den Fyre-Namen auf eine neue, musikorientierte Abonnement-Video-on-Demand-Plattform zu nutzen. McFarland hat nun Angebote für die gesamte Marke Fyre Festival an, darunter „Marken, IP, digitale Assets, Medienbereitschaft und kulturelles Kapital – für einen Betreiber, der seine Vision vollständig verwirklichen kann“.

Nach dem katastrophalen Debüt des Fyre -Festes im Jahr 2017 wurde McFarland wegen Post- und Kabelbetrugs verurteilt, verbrachte vier Jahre Gefängnis und musste 26 Millionen US -Dollar an Rückerstattung zahlen. Anfang dieses Jahres versuchte er, das Fyre Fest 2 in Mexiko zu inszenieren, stieß jedoch auf Registrierung und erlaubte Probleme mit örtlichen Beamten, was letztendlich dazu führte, dass die Veranstaltung auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.