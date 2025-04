In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute tauchte Indie Rock Trio Sunflower Bean in ihr neues Album ein, Sterbliche Primetime.

In den letzten zehn Jahren hat sich viel für Sonnenblumenbohnen verändert. Als Julia Cumming, Nick Kivlen und Olive Faber alle altersweit waren, während sie gleichzeitig eine Musikkarriere verfolgten, haben die Songs, die sie im Laufe der Jahre veröffentlicht haben, ihr Wachstum eng dokumentiert.

Dies ist bei ihrem vierten Opfer in voller Länge der Fall, Sterbliche Primetimediesen Freitag, den 25. April. Fast drei Jahre in der Entstehung durchquert das Album die Tiefen der Liebe, des Schmerzes, des Traumas und der Heilung, während sich das Trio bequemer macht, wie die Welt funktioniert. Jetzt über ihre prägenden Erfahrungen mit jedem dieser Themen nachgedacht, reflektieren Sonnenblumenbohnen nun, was sie gelernt haben, weil sie es sich gelernt haben, eine vollständige Auswahl an Emotionen zu spüren.

„Die Wahrheit ist, ich erstelle meine beste Arbeit, wenn ich glücklich und nicht gebrochen bin“, erzählt Kivlen FolgeIch blickte zurück, wie er zuvor seine eigene emotionale Stabilität zerstörte, um Kunst zu schaffen, die durch Elend gesteuert wurde.

Cumming teilt ein ähnliches Gefühl und erklärt: „Ich hatte das Glück, die zuckerhaltigen Höhen und Melasse -Tiefen der Liebe zu kennen, und ich kann ihre Spuren auf meiner Seele nicht leugnen. Jeden Tag prägt es, wer ich bin und wer ich weiter werde.“ Kivlen fügt hinzu: „Liebe geht es nicht darum, Menschen zu verändern, sondern darum, die grausamen Tiefen dessen zu umarmen, wer sie sind.“

Lesen Sie Cumming und Kivlens vollständigen Titel durch Track -Kommentare zum Hintergrund jedes Songs auf Sterbliche Primetime unten und bestellen Sie Ihre Kopie hier vor.

