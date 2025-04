Das StudioDie neue Serie von Apple TV+, die wir bereits als einen der besten des Jahres bezeichnen, startet mit dem Sprechen eines fiktiven Martin Scorsese-Drehbuchs über Jonestown (das schließlich den Titel “ Kool Aid aus Gründen schlecht beratener Unternehmenssynergie). In der Show wird Steve Buscemi als Jim auf den Hauptrang abgebaut, bevor Seth Rogens Charakter das Projekt tötet. Nun, es scheint, als hätte Bill Hader eine verdammt ähnliche Idee.

Entsprechend VielfaltHader entwickelt derzeit eine Jonestown -Serie für HBO. Berichten zufolge soll er das Projekt mit Daniel Zelman zusammenstellen und möglicherweise auch die Rolle der Show behaupten. Sowohl Hader als auch Zelman werden als Co-Showrunners und ausführende Produzenten fungieren. Wenn die Serie abgeholt wird, wird Hader die Regie auflösten.

Und nein, weder Scorsese noch Buscemi sind soweit wir wissen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass HBO ein von Jonestown ausgerichteter Projekt in der Entwicklung hat. Zurück im Jahr 2016, Wandlung zum Bösen Und Nennen Sie Saul besser Schöpfer Vince Gilligan warf zusammen mit Michelle Maclaren eine Serie über die berüchtigten Ereignisse.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass HBO und Hader die Wege gekreuzt haben, wie letztere zuvor gemeinsam in der anerkannten Serie geschaffen und mitgespielt haben Barry. Für seine Arbeit in dieser Show erhielt Hader 16 Emmy -Nominierungen und gewann zwei davon.

Die Geschichte von Jonestown (auch als Peoples Temple Agricultural Project bekannt) ist eine der bekanntesten Fälle von Kultfiguren und Massenmord in der jüngsten Geschichte. Nach der Gründung des Volkstempels in den 1950er Jahren starben Jim Jones und seine über 900 Anhänger in einem Massenmord-Selbstmord. Der Vorfall führte zu dem gemeinsamen Satz „trank die Kool-Aid“.

