In einer anderen, vernünftigen Zeitspanne wäre dies eine Überprüfung von Der Buchhalter 2 Was die Trump -Administration nicht erwähnen musste. Dies ist jedoch der Frühjahr 2025 und am Vorabend der Veröffentlichung des neuen Actionfilms muss erwähnt werden, dass es eine Person gibt, die Ben Affleck und Jon Bernthal eine ganze Reihe von Arsch auf dem Bildschirm sehen muss: aktueller Gesundheits- und Human -Dienste -Sekretär Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy erklärte in einer Pressekonferenz am 16. April der Welt, dass Kinder mit Autismus „niemals Steuern zahlen werden. Sie werden nie einen Job halten. Sie werden niemals Baseball spielen. Sie werden nie ein Gedicht schreiben. Sie werden niemals ein Date ausgehen.“ Abgesehen davon, dass die vielen, viele Menschen auf dieser Welt, die neurodiversend aufwachsen und diese Dinge definitiv tun Buchhalter Film, ganz zu schweigen von der zweiten.

2016s Der Buchhalter stellte den Titelbuchhalter Afflecks Christian Wolff vor (Was Ein Charaktername), ein autistischer Mann, der zufällig sowohl ein brillanter Buchhalter als auch ein äußerst tödlicher Badass ist – Fähigkeiten, die sich nützlich ergeben, wenn Sie die Bücher für den Mob kochen. Der erste Film ist gleichermaßen mit Mathematik, ein Trend, der in der Fortsetzung verstärkt wird, zusammen mit viel mehr von Bernthal als Chris ‚jüngerer Bruder Braxton, einem Agenten des Chaos, in direktem Kontrast zu Chris‘ reservierterer Natur.

Zu wissen, dass Affleck ein neurotypischer Schauspieler ist, der eine autistische Figur spielt, wirkt sich natürlich auf unsere Wahrnehmung seiner Leistung aus, da das Zentrum für Behinderungsrechte schreibt: „Es gibt keine Möglichkeit, einen autistischen Charakter genau zu spielen, wenn Sie selbst nicht autistisch sind.“ Aus diesem Grund drängen Befürworter mehr auf dem Bildschirm unterrepräsentierte Gruppen auf dem Bildschirm-von Menschen aus diesen Gruppen.

In Der Buchhalter 2Es gab Momente, in denen es sich anfühlte, als würde Affleck eine echte Nuance in seine Darstellung bringen … und dann gab es Momente, in denen es sich anfühlte, als wäre Afflecks Schauspieltrainer ein gebrauchter VHS von. Regenmann. Es hilft nicht, dass sich die Prämisse hart auf den Trope „Autismus als Supermacht“ stützt, um Chris ‚Talente zu erklären.

Das Thema Autismus beiseite lassen, Der Buchhalter 2 Es gibt einige Wildtonprobleme: Wenn es als Action-Komödie fungiert, macht es ziemlich lustig, aber Regisseur Gavin O’Connor drückt die Erzählung an einige ziemlich dunkle Orte und erhält mit einer Sequenz, sodass das so übertrieben ist, dass es fast komisch wird. (Ohne zu viel in Spoiler zu bringen, ist ein Schulbus voller Kinder beteiligt.)

Die unterstützende Besetzung umfasst die zurückkehrenden JK Simmons als inzwischen ausgestrahlte Raymond King, und Cynthia Addai-Robinson als Finanzvertreter, der Chris wieder in Aktion bringt, um bei einem Rätsel zu helfen, das sie zu lösen versucht. Es gibt auch einen neuen Charakter, einen mysteriösen Attentäter, der nur als Anaïs (Daniella Pineda) bekannt ist, dessen Identität der Schlüssel zur Untersuchung ist. Alle von ihnen treten bewundernswert auf, obwohl dieser Film letztendlich ein Zwei-Hander ist.

Für die beste Wahl Der Buchhalter 2 macht Jon Bernthal mehr Screentime – schließlich ist Bernthal elektrisch und mehr von ihm ist immer besser. Bernthal Bloom seit seinem Ausbruch in Projekten wie Mitte 2010 in Projekten wie beobachten Die wandelnden TotenAnwesend Der Wolf der Wall StreetUnd Der Punisher Es war so ein Vergnügen: Es gibt gute fünf Minuten von Der Buchhalter 2 in dem er nichts anderes in einem Hotelzimmer in der Rede mit sich selbst macht, und es ist verdammt fick Kino.

Die Partnerschaft von Affleck und Bernthals Charakteren bringt das Beste in beiden heraus, und es ist oft zutiefst befriedigend, diesen unkonventionellen Bruder Act zu sehen (und herauszunehmen). Sogar nur zuzusehen, wie sie ein Bier auf einem Trailer auf dem Dach teilen oder in eine gutmütige Barkampf geraten, ist eine gute Zeit. Denn manchmal ist der beste Weg, um jemanden zu verstehen, durch seine Beziehungen zu anderen und es sieht zu, wie Chris mit Braxton interagiert, wo Affleck am glaubwürdigsten ist.

Während Der Buchhalter 2 Ist es nicht ein völlig erfolgreicher Film oder eine völlig erfolgreiche Darstellung von Autismus. Es ist kein Triumph der Repräsentation, aber es hat ein besseres Verständnis für das Thema als einige Regierungsbeamte. Das sagt nicht viel aus. Aber hey, das ist 2025 für dich.

Der Buchhalter 2 Premieren in den Kinos am Freitag, dem 25. April. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=rwxdphhq9tg