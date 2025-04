HBOs Safdie Brothers-produzierte Paul Reubens-Dokumentation, Pee-Webe als er selbsthat einen Veröffentlichungsdatum und einen offiziellen Trailer erhalten. Beide Teile werden am Freitag, den 23. Mai, auf HBO und Max aufermaßen.

Unter der Regie von Matt Wolf enthält der Dokumentarfilm über 40 Stunden Interview-Filmmaterial, das im Juli 2023 vor Reubens von Reubens gedreht wurde, sodass der Pee-Wee Herman-Schauspieler sich über seine persönlichen und beruflichen Herausforderungen öffnen kann. Wie im Januar nach seiner Premiere bei Sundance 2025 berichtet, Pee-Webe als er selbst sieht Reubens als schwul heraus und enthüllt, warum er „in Konflikt über Sexualität“ war.

Teil eins wird in die Kindheit und die frühe Karriere von Reubens eintauchen, während Teil zwei in die Höhen und Tiefen seiner Zeit im Rampenlicht eintauchen. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Hier ist die offizielle Zusammenfassung:

„Angetrieben von einem seelenschwierigen Interview mit Paul Reubens, dem Mann hinter dem legendären Charakter Pee-wee Herman, Pee-Webe als er selbst ist das endgültige Porträt des komödiantischen Darstellers und ein Fenster in sein nie zuvor diskutiertes persönliches Leben. Reubens entschlossen, die Aufzeichnung zu korrigieren und die sachliche Geschichte seines Lebens zu erzählen, Ausgrabung seiner kaleidoskopischen Einflüsse, der Ursprünge im Zirkus und des Avantgarde-Performance-Theaters und Karriereentscheidungen, während sie über die Argumentation und die Konsequenzen nachdenken, die sein geliebtes Alter Ego von seinem authentischen Selbst abtrennten. “

Weitere Teilnehmer des Dokumentarfilms sind Schwester Abby Rubenfeld, Natasha Lyonne, Laurence Fishburne, Debi Mazar, David Arquette, Tim Burton und Judd Apatow.

