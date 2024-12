Das erste Album der verstorbenen Q Lazzarus, einer Künstlerin, die vor allem für ihren Song „Goodbye Horses“ bekannt ist, der im Film von 1991 eine herausragende Rolle spielte Das Schweigen der Lämmerwird endlich im Jahr 2025 eintreffen.

Q Lazzarus war der Künstlername von Diane Luckey, einer in New Jersey geborenen Sängerin und Songwriterin, die ab 1986 durch eine Reihe von Kooperationen mit dem Regisseur Jonathan Demme bekannt wurde Etwas Wildes bis 1993 Philadelphia; Gerüchten zufolge war Luckey in den 80er-Jahren Taxifahrerin, als ihre Musikkarriere Probleme bereitete, was sich eines Tages änderte, als sie Demme abholte und ihm ihre Musik vorspielte (worauf er antwortete: „Oh mein Gott, was ist das und wer ist das?“) Du?“). Ihre Band Q Lazzarus and the Resurrection löste sich 1996 auf, woraufhin Luckey aus der Öffentlichkeit verschwand.

2018 tauchte sie schließlich wieder auf, nachdem Fans sie aufgespürt hatten, und enthüllte: „Ich wollte nur, dass die Leute wissen, dass ich noch am Leben bin und kein Interesse mehr am Singen habe.“ Ich bin Busfahrer in Staten Island (und das schon seit JAHREN).“ Luckey starb 2022 im Alter von 61 Jahren und in ihrem Nachruf bestätigten Personen, die Luckey nahe standen, dass sie an einem karriereübergreifenden Projekt arbeitete. „Zum Zeitpunkt ihres Todes beendete Diane gerade die Arbeit an einem Dokumentarfilm über ihr Leben und ihre Musik mit der Filmemacherin und Freundin Eva Aridjis. Der Film wird 2023 veröffentlicht, zusammen mit einem Album mit Liedern, die ihre gesamte musikalische Karriere umfassen.“

Jetzt, über zwei Jahre später, werden diese Projekte – sowohl ihr erstes Album als auch eine Dokumentation über ihr Leben – im Jahr 2025 erscheinen. Der Film ist technisch gesehen bereits angekommen; Brooklyn Vegan berichtete diesen Monat, dass der Film Eva Aridjis den Titel trägt Auf Wiedersehen Pferde: Die vielen Leben von Q Lazzarussoll in New York City und Los Angeles gezeigt werden, wobei eine Streaming-Veröffentlichung Anfang 2025 bestätigt ist.

Die Logline des Films lautet: „Eine intime Reise durch das Leben der Sängerin Diane Luckey, auch bekannt als Q Lazzarus, erzählt durch ihre eigenen Worte, Texte und Musik. Die außergewöhnlich talentierte, aber völlig unterschätzte Q, die den Kulthit „Goodbye Horses“ sang, enthüllt den Grund für ihr mysteriöses 25-jähriges Verschwinden und ebnet den Weg für ihr Wiederauftauchen – mit herzzerreißenden, urkomischen und bewegenden Geschichten .“

Was das Album betrifft, hat das Plattenlabel Sacred Bones heute (Luckeys Geburtstag) bestätigt, dass es veröffentlicht wird Auf Wiedersehen Pferde: Die vielen Leben von Q Lazzarus im Februar. Das Album wird digital, auf Vinyl und als erweiterte 2xCD-Edition veröffentlicht; Die Tracklist enthält mehrere unveröffentlichte Songs, die zwischen 1985 und 1995 aufgenommen und aus Luckeys Archiv mit Kassettenaufnahmen und digitalen Bändern kuratiert wurden. Vorbestellungen laufen. Unten finden Sie die Tracklist, das Artwork und das Filmplakat.

Besuchen Sie den New-Wave-Klassiker „Goodbye Horses“ von Q Lazzarus noch einmal.

Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazzarus (Musik aus dem Film) von Q Lazzarus

Auf Wiedersehen Pferde: Die vielen Leben von Q Lazzarus Albumcover:

Auf Wiedersehen Pferde: Die vielen Leben von Q Lazzarus Vinyl-Trackliste:

01 „Goodbye Horses“ (Single Edit)“

02 „Himmel“

03 „Ich sehe deine Augen“

04 „Ein Narrenleben“

05 „Sommerzeit“

06 „Mein Fehler“

07 „Höllenfeuer“

08 „Nicht loslassen“

09 „Bang Bang“

10 „Goodbye Horses (New Wave-Version)“

Auf Wiedersehen Pferde: Die vielen Leben von Q Lazzarus Digitale Tracklist:

10 „Fleisch zum Verkauf“

11 „Ich will dich nicht mehr lieben“

12 „Väter, Mütter und Kinder sterben auf der Straße“

13 „Liebeslust“

14 „Zuhause“

15 „Mama hat es nie gesagt“

16 „Die Zeit ist reif (Wage)“

17 „Nur du kannst die Kerze anzünden“

18 „Liebestanz“

19 „Nehmen Sie sich Zeit“

20 „Sei mein“

21 „Es bedeutet nichts“

Auf Wiedersehen Pferde: Die vielen Leben von Q Lazzarus CD-Trackliste:

11 „Fleisch zum Verkauf"

12 „Ich will dich nicht mehr lieben"

13 „Die Kerze verschwindet"

14 „Väter, Mütter und Kinder sterben auf der Straße"

15 „Liebeslust"

16 „Zuhause"

17 „Mama hat es nie gesagt"

18 „Die Zeit ist reif (Wage)"

19 „Nur du kannst die Kerze anzünden"

20 „Liebestanz"

