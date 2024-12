Es ist die Rede von einem Malcolm mittendrin Seit mehreren Jahren läuft die Serie wieder auf, doch nun ist sie offiziell bei Disney+ angesiedelt, wobei die Hauptdarsteller Bryan Cranston, Frankie Muniz und Jane Kaczmarek wieder in ihren Originalrollen schlüpfen.

Pro Vielfaltvier neue Episoden wurden bestellt, unter der Leitung des Schöpfers der Originalserie, Linwood Boomer. „Malcolm (Muniz) und seine Tochter werden in das Chaos der Familie hineingezogen, als Hal (Cranston) und Lois (Kaczmarek) seine Anwesenheit bei ihrer Party zum 40. Hochzeitstag fordern“, heißt es in der offiziellen Logzeile.

„Malcolm mittendrin ist eine bahnbrechende Sitcom, die die Essenz des Familienlebens mit Humor, Herz und Einfühlungsvermögen einfängt“, sagte Ayo Davis, Präsident von Disney Branded Television. „Seine urkomische und herzliche Darstellung einer liebenswert chaotischen Familie fand bei Zuschauern jeden Alters Anklang und wir freuen uns sehr, die Originalbesetzung wieder begrüßen zu dürfen, um diese Magie wieder zum Leben zu erwecken.“ Mit Linwood Boomer und dem Kreativteam an der Spitze werden diese neuen Folgen all die Lacher, Streiche und Chaos-Fans bieten, die die Fans lieben – zusammen mit ein paar Überraschungen, die uns daran erinnern, warum diese Show so zeitlos ist.“

Boomer kehrt als Autor zurück und wird neben Cranston als ausführender Produzent tätig sein. 20th Television und New Regency produzieren die limitierte Serie.

Muniz und Cranston hatten einen geärgert Malcolm mittendrin Wiederbelebung seit mehreren Jahren. Im Jahr 2022 sagte Muniz, sein TV-Vater leite die Bemühungen, „alles ins Rollen zu bringen“, und Cranston bestätigte im Juni letzten Jahres, dass an einer „Wiedervereinigung, einem Film oder einer Show“ gearbeitet werde.

Seit Malcolm mittendrin Cranston spielte in dieser Serie mit, die nach sieben Staffeln im Jahr 2006 aus der Luft ging Wandlung zum Bösenvon einem ähnlich unglücklichen TV-Vater zum Leiter eines Meth-Imperiums.

Unterdessen wurde Muniz vor kurzem Vollzeitfahrer für die NASCAR Craftsman Truck Series 2025, nachdem er 2006 eine Profikarriere auf der Rennstrecke begonnen hatte. Kaczmarek spielte in dem juristischen Drama mit Die Messlatte höher legenwährend er auch in Sitcoms wie auftrat Wir und sie Und Haus spielen.