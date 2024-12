In unserem Jahresbericht 2024 Folge liefert Profile über die größten Namen des Jahres, vom Filmdarsteller des Jahres Timothée Chalamet bis zur Heavy-Band des Jahres Judas Priest. Aber wir möchten nicht die Einzigen sein, die ihre Geschichten erzählen – wir möchten, dass diese Stars sie Ihnen selbst erzählen. Deshalb haben wir das ins Leben gerufen Folge UNCUT: Geschäftsbericht Podcast, exklusiv auf Amazon Music. Sehen Sie sich unten eine Vorschau aller Podcast-Episoden zum Jahresende an.

Jede Folge von Folge UNCUT bietet Ihnen die vollständigen, unbearbeiteten Interviews, die als Grundlage für unsere Auszeichnungen für den Geschäftsbericht dienten. Rob Halford von Judas Priest geht beispielsweise tief in die Frage ein, was es bedeutet, auch nach 50 Jahren seiner Karriere immer noch ein Metal-Gott zu sein. Chalamet analysiert unterdessen den Prozess der Darstellung von Bob Dylan Ein völliges Unbekannteswährend Edward Norton über die Zusammenarbeit mit seinem Co-Star spricht.

Ebenfalls frisch im Podcast dieser Woche: Unser Produzent des Jahres, Jack Antonoff, verrät uns, was ihn zu einem so gefragten Mitarbeiter für alle macht, von Taylor Swift bis Kendrick Lamar. Trent Reznor und Atticus Ross, unsere Komponisten des Jahres, sprechen über ihre Partituren für Herausforderer (an dem Sie teilnehmen können, um hier auf Vinyl zu gewinnen!) und Seltsam. Als Bonus beteiligt sich auch Boys Noize an der Unterhaltung, um über eines der besten Alben des Jahres zu sprechen: Herausforderer (GEMISCHT).

All dies, plus ein besonderes Interview, das Ihnen einen ersten Einblick in unseren Festival-des-Jahres-Preisträger gibt. Und natürlich können Sie sich die Episoden der letzten Woche mit der Komikerin des Jahres Nikki Glaser und der Filmemacherin des Jahres Jane Schoenbrun anhören (Ich sah den Fernseher leuchten), TV-Darstellerin des Jahres Anna Sawai (Shōgun) und a Folge Mitarbeiterdiskussion über unsere 50 besten Alben des Jahres.

Hören Sie unten eine Vorschau aller Podcast-Specials zum Jahresende dieser Woche und hören Sie alles exklusiv auf Amazon Music, wo jetzt auch Amazon Music Unlimited verfügbar ist frei für drei Monate. Durch die Anmeldung erhalten Sie nicht nur Zugriff auf den größten Katalog werbefreier Podcasts Und Hörbücher von Audible, Sie können aber auch einen Nachweis darüber einreichen frei Wenn Sie hier Mitglied werden, haben Sie die Chance, ein Bluetooth-Kopfhörerpaket zu gewinnen.