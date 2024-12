Nach so vielen schmerzhaften Jahren ohne Dexterwir stehen jetzt vor einer wahren Dexter Renaissance. Showtime gebracht Dexter zurück ins Leben im Jahr 2021 für Dexter: Neues Blut. Sie erwecken ihn wieder zum Leben wieder für die Sommerserie 2025 Dexter: Auferstehung. Und dazwischen bekommen wir das Dexter Prequel-Serie Erbsündemit Patrick Gibson als Young Dexter, während Michael C. Hall erneut die innere Stimme des Serienmörders mit einem Herz aus Gold beisteuert. Es sind wirklich Boomzeiten für diejenigen, die lieben Dexter. Eine Vielzahl von DexterS. Dexter-Palooza. Das Neue Dexter kommt.

mDie erste Folge von Erbsündedas jetzt vor seiner Kabelnetzpremiere am Sonntag auf Paramount+ gestreamt wird, beginnt mit der Bestätigung der gerade im vorherigen Absatz erwähnten Informationen: Im Gegensatz zu dem, was wir am Ende vielleicht gedacht haben Neues BlutDer erwachsene Dexter ist noch am Leben, obwohl er schwer verletzt ist. Während die Ärzte im OP an ihm arbeiten, ertönt die bekannte Off-Stimme, die bestätigt, dass es wahr ist: In Nahtodsituationen „fliegt das Leben vor Augen.“

Und so kehrt „And in the Beginning…“ buchstäblich zum Anfang zurück – zuerst zu Dexters chaotischer Geburt, dann ein kurzer Rücklauf zu Dexter (Gibson) aus dem Jahr 1991, einem Medizinstudenten, der kurz vor seinem Abschluss steht Hochschule. Allerdings diese drängt Er hat sein ganzes Leben lang versucht, seine erste Autopsie zu unterdrücken, und er ist verzweifelt auf der Suche nach einem Weg, mit dem Killerinstinkt in ihm umzugehen.

Ohne zu viel zu verraten: Am Ende der ersten Folge hat er nicht nur eine Lösung gefunden, sondern auch sein zukünftiger Weg liegt vor ihm. ErbsündeMan könnte vermuten, dass es größtenteils mit dem Aufbau beschäftigt ist, da dieser erste Teil hart daran arbeitet, den Großteil der regulären Besetzung vorzustellen: Diese besteht größtenteils aus jüngeren Versionen von Charakteren aus der Flaggschiff-Serie, darunter Molly Brown als Dexters immer noch unflätige Person Schwester Debra, Christian Slater als sein Vater Harry und Alex Shimizu als Vince Masuka, in den frühen 90ern genauso unpassend wie in den 2000ern.

Erbsünde scheut sich überhaupt nicht, die Leute daran zu erinnern, wie sehr ihnen die Originalserie gefallen hätte, vor allem, wenn sie mit geschlossenen Augen zuschauen. Denn klanglich gibt es Halls charakteristische Off-Stimme (Gibson bekommt nicht die Gelegenheit, seine eigenen Abenteuer zu erzählen, da dies bis zu einem gewissen Grad immer noch als Dexters Nahtoderfahrung dargestellt wird) sowie ein starkes Vertrauen in die Soundtrack der Originalserie: Während der Komponist Bill Irwin (der zuvor die Musik gemacht hat) Neues Blut) ist hier der Komponist, Erbsünde verwendet das Hauptthema der Originalserie, wobei der Abspann auf „Zusätzliche Musik von Daniel Licht“ verweist. Licht war der Komponist aller acht Staffeln von OG Dexterverstarb jedoch im Jahr 2017 und sein klangliches Erbe ist hier definitiv hörbar.

Wenn es nicht gerade darum geht, auf das zurückzukommen, was 2006 erstmals etabliert wurde, scheut sich die Serie nicht davor zurück, sich auf ihr historisches Setting einzulassen: Der Soundtrack enthält bemerkenswerte Stücke von Vanilla Ice und Naughty By Nature und die Moden sind alle sehr zeitgetreu, ohne aufdringlich zu sein Du bist mit Dingen überfordert. Dies kommt sogar im Vorspann zum Ausdruck, der die gleiche Prämisse beibehält (Dexter bereitet sich auf seinen Tag vor, aber die Dinge neu mischt, indem er Deb und Harry einbezieht) und einige Vintage-Elemente wie Telefonkabel und Mixtapes einfügt.

Als jüngerer Dexter hat Gibson sowohl die körperliche Ähnlichkeit als auch die Manierismen im Griff – das höfliche Äußere verdeckt die innere Wut. Der größte Kritikpunkt, den man an der ersten Folge haben könnte, ist, dass es sich fast um ein Prequel innerhalb eines Prequels handelt, vielleicht weil man sich zu sehr damit beschäftigt, so lange alle Details festzulegen Dexter Fans könnten es schwer haben, sich daran zu erinnern. Andererseits, es hat schon eine Weile her; Drei Jahre seitdem Neues Blut ausgestrahlt wurde, und 11 Jahre seit dem schlecht aufgenommenen Finale der achten Staffel, von dem wir alle dachten, es würde das Ende bedeuten.

Natürlich ist das heutzutage nicht mehr so, denn etablierte Marken bekommen grünes Licht, während originelle Ideen Schwierigkeiten haben – kaum ein neues Thema, aber ein immer größeres Problem. Im wahrsten Sinne des Wortes, als ich diese Rezension am Freitagmorgen schrieb, gab es Neuigkeiten von beiden Malcolm mittendrin Wiederaufnahme mit der Originalbesetzung und einer neuen Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast Film mit Jennifer Love Hewitt ist pleite.

Nur wenige Franchise-Unternehmen repräsentieren die Unternehmensbesessenheit von geistigem Eigentum besser als Dexter – Schon während ihrer ursprünglichen Laufzeit war die Showtime-Serie ein berüchtigtes Beispiel für eine Show, deren Ende der Muttersender nicht zulassen wollte, obwohl die Qualität der Show selbst nachließ. Die gute Seite hier ist, dass es eine Weile dauert Erbsünde betritt nicht gerade Neuland, erinnert aber ausreichend an die instinktiven Freuden der ersten Serie, ohne dabei zu müde zu wirken. Auch wenn in der Premiere nicht genug von Patrick Dempsey und Sarah Michelle Gellar zu sehen war, um einen guten Eindruck von ihren Charakteren zu bekommen, wird es spannend sein herauszufinden, was sie in die Mischung einbringen.

Letztendlich zeigen Shows wie Erbsünde könnte eine Unvermeidlichkeit der aktuellen Medienlandschaft sein – und es steht, wie so viele Prequels zuvor, vor dem Problem einer Zukunft, in der das Schicksal vieler Charaktere bereits geschrieben ist. Auch wenn es im Großen und Ganzen vielleicht etwas unwesentlich ist, verspricht es dennoch, den gleichen emotionalen Nervenkitzel wie die Originalserie zu bieten. Denn ja, in DexterIn den glorreichen Tagen von Miami war es ziemlich unterhaltsam, einem Serienmörder dabei zuzusehen, wie er sich seinen Weg durch die schlimmsten Menschen, die Miami zu bieten hatte, bahnte. Wenn man die Stimmung unserer heutigen Gesellschaft betrachtet, Erbsünde könnte diese stolze Tradition zum günstigsten Zeitpunkt am Leben erhalten.

Die erste Folge von Dexter: Erbsünde wird jetzt auf Paramount+ gestreamt und am Sonntagabend auf Showtime ausgestrahlt. Schauen Sie sich den Trailer unten an.