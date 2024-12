Ein völliges Unbekanntes Man könnte es am einfachsten als „Bob-Dylan-Biopic“ bezeichnen – mit der Ausnahme, dass es angesichts der berühmten mysteriösen Natur des Künstlers eine unmögliche Aufgabe wäre, ein traditionelles Biopic über Bob Dylan zu machen. Deshalb stürzte sich Timothée Chalamet, Consequences Filmdarsteller des Jahres, in die Rolle des berühmten Musikers, ohne zu erwarten, einen tieferen Einblick in Dylans Seele zu bekommen. Stattdessen tat er einfach sein Bestes, um die Kraft von Dylans Talent und seinen Einfluss auf die Menschen um ihn herum einzufangen.

Im obigen Videointerview (oder auf YouTube ansehen) erklärt Chalamet, warum er für die Zeit dankbar war, die er hatte, um sich auf die Rolle des Dylan vorzubereiten: Im Gegensatz zu vielen Filmprojekten, bei denen ein Schauspieler vielleicht ein paar Monate arbeiten kann Bei ihrem Auftritt hatte er buchstäblich Jahre Zeit, in das Erbe der Musikikone einzutauchen.

Er brauchte diese Zeit, sagt er, denn „es gab die wörtlichen, vielleicht eher technischen Seiten wie das Gitarrenspiel oder das Mundharmonikaspiel oder körperliche Dinge, bei denen ich meine Zähne zusammenbeißen konnte, aber wirkungsvoller, wenn das ein Wort dafür ist, Für mich ging es einfach darum, meine Verbindung zur Musik und zur Figur Bob Dylan zu finden.“

Sehen Sie sich das Interview oben an und lesen Sie die vollständige Titelgeschichte mit zusätzlichen Einblicken von den Co-Stars Edward Norton und Monica Barbaro.

