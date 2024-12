Conan O’Briens Eltern, Thomas O’Brien und Ruth Reardon O’Brien, sind nur wenige Tage nacheinander verstorben.

Am Montag, dem 9. Dezember, starb Thomas O’Brien im Alter von 95 Jahren, nachdem sich sein Gesundheitszustand „verschlechtert“ hatte Der Boston Globe. Ruth Reardon O’Brien verstarb dann am Donnerstag, dem 12. Dezember, im Alter von 92 Jahren „friedlich“.

Im Gespräch mit dem GlobusConan O’Brien beschrieb seinen Vater – einen Epidemiologen, der Pionierarbeit in der Antibiotikaresistenzforschung leistete – als jemanden, der „einen unersättlichen Appetit auf Ideen und Menschen sowie die verrückte Vielfalt und Ironie des Lebens“ hatte. Er wollte überall hingehen, jeden treffen, alles sehen, alles probieren.“

Thomas O’Brien und Ruth Reardon lernten sich durch Studienkameraden des ersteren kennen und heirateten 1958. Im Laufe seiner Karriere machte Thomas auf die Gefahren aufmerksam, die der übermäßige Einsatz von Antibiotika mit sich bringt, und war sogar Mitbegründer des Collaborating Center der Weltgesundheitsorganisation Überwachung antimikrobieller Resistenzen.

„Für den Rest meiner Zeit auf der Erde werde ich von Menschen hören, die mit mir über meinen Vater sprechen wollen“, sagte Conan O’Brien. „Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen, und er ist zufällig mein Vater. Wenn ich ihn zufällig in einer Hotellobby treffen würde, würde ich denken: „Wer zum Teufel ist dieser Typ?“ Er ist der interessanteste Mensch, den ich je getroffen habe.‘“

Auch Ruth Reardon O’Brien führte ein beeindruckendes Leben, schloss 1956 als eine von vier Frauen den Jahrgang der Yale Law School ab und wurde Partnerin der Anwaltskanzlei Ropes & Gray. Mittlerweile hat sie auch sechs Kinder großgezogen.

Conan O’Brien erinnerte sich an die Ernennung seiner Mutter zur Partnerin bei Ropes & Gray in einem Video aus dem Jahr 2017 und sagte, das sei „riesig“. Er beschrieb, wie seine Mutter die Nachricht an seine Großmutter mütterlicherseits weitergab: „Sie können sich vorstellen, wie das für eine Frau war, die in einer Zeit aufgewachsen war, als Iren in Boston diskriminiert wurden.“ Meine Großmutter beobachtete, wie ihre Tochter, die mit Vollstipendien nach Vassar und Yale ging, Rechtspartnerin wurde. Es war ziemlich emotional, ziemlich erstaunlich.“

Als er über seine Eltern und seine Erziehung im Allgemeinen nachdachte, sagte er: „(Unser) Haus war manchmal ein bisschen verrückt – schöner Wahnsinn, aber der Wahnsinn ist immer noch derselbe.“ Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, aber sie haben es ziemlich gut hinbekommen.“

Sowohl Thomas O’Brien als auch Ruth Reardon O’Brien werden am Mittwoch, dem 18. Dezember, in Brookline, Massachusetts, mit einer Zeremonie geehrt.

Anfang dieses Jahres die Show von Conan O’Brien Conan O’Brien muss gehen wurde von Max für eine zweite Staffel ausgewählt und Anfang des Monats war er als Sänger mit einer österreichischen Extreme-Metal-Band für das Programm zu sehen. Im März wird er die Oscar-Verleihung 2025 ausrichten.