Sie haben das ganze Jahr über viel Spaß gemacht – jetzt können Sie Ihr eigenes Exemplar eines der besten Filmsoundtracks des Jahres gewinnen. Folge verschenkt drei (3) Preispakete feiert Luca Guadagninos Herausforderermit der Musik der Komponisten des Jahres Trent Reznor und Atticus Ross. Darüber hinaus enthalten diese Preispakete zusätzliche Extras, darunter ein Sweatshirt, eine Tragetasche und eine CD-Kopie der Partitur. Treten Sie unten ein oder klicken Sie hier!

Herausforderereiner von FolgeDie besten Filme des Jahres konzentrieren sich auf den jahrelangen emotionalen Kampf zwischen drei Tennisstars, gespielt von Zendaya, Josh O’Connor und Mike Faist. Der Film wird von der treibenden Musik von Reznor und Ross angetrieben, einer technogetriebenen Odyssee, die im süchtig machenden Knaller „Compress/Repress“ gipfelt.

Schauen Sie sich unten die Details für jedes Preispaket an und geben Sie Ihre Daten ein, um bis zum 31. Dezember 2024 um Mitternacht ET Ihre Gewinnchance zu erhalten. Lesen Sie unbedingt unsere Titelgeschichte „Komponisten des Jahres“, die Interviews mit Reznor, Ross und ihren Kollegen enthält Herausforderer (GEMISCHT) Mitarbeiter Boys Noize, und hören Sie sich die vollständigen Interviews auf der Website an Folge UNCUT: Geschäftsbericht Podcast exklusiv auf Amazon Music.

Gewinnen Sie ein Challengers-Vinyl-Preispaket

Der Gewinner muss in den USA oder Kanada ansässig sein. Für die Teilnahme ist die Registrierung für die Newsletter von Consequence und Sony Music Soundtracks/Milan Records erforderlich.

Herausforderer Details zum Vinyl-Soundtrack-Gewinnspiel:

Hauptpreis:

Herausforderer-Vinyl

Challengers-CD

Challengers Sweatshirt (Größe Groß)

Herausforderer-Tasche

Challengers Mini-Tennisball-Schlüsselanhänger

Milan Records Hut

Zweiter Preis:

Herausforderer-Vinyl

Challengers-CD

Herausforderer-Tasche

Challengers Mini-Tennisball-Schlüsselanhänger

Dritter Preis:

Herausforderer-Vinyl

Challengers-CD

Challengers Mini-Tennisball-Schlüsselanhänger

Herausforderer wird jetzt auf Prime Video gestreamt.