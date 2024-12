Der Pitch: 1961 fährt ein junger Mann mit dem Motorrad zum Krankenhaus, in dem Woody Guthrie behandelt wird, stellt sich als Bob Dylan (Timothée Chalamet) vor und spielt seinem Volkshelden ein Lied auf der Gitarre vor. Von da an entfalten sich die frühen Jahre von Dylans Karriere, in denen er sich an den Erwartungen der Musikindustrie wehrt, sich mit anderen bahnbrechenden Persönlichkeiten wie Joan Baez (Monica Barbaro) und Pete Seeger (Edward Norton) verbindet und sich schließlich zu einem der bedeutendsten Schauspieler des 20. Jahrhunderts entwickelt bedeutende Musiker.

Die Zeiten, in denen sie sich ändern: Autor/Regisseur James Mangold Ein völliges Unbekanntes glänzt in seinen Besonderheiten und erweckt das Greenwich Village der frühen 1960er Jahre auf einer realen und greifbaren Ebene zum Leben. Nicht nur das, auch die musikalische Gemeinschaft, in die Dylan in dieser Zeit gerutscht ist, fühlt sich voll und ganz verwirklicht, von Veranstaltungsorten, die heute unkonventionell erscheinen mögen, bis hin zu den Branchenevents, zu denen Bob widerstrebend geschleppt wird – alles notwendige Szenenbild für den Höhepunkt des Films das berüchtigte Newport Folk Festival, bei dem Dylan sich den Organisatoren des Festivals widersetzte und mit elektrischen Instrumenten auf der Bühne spielte.

Das vollständig realisierte Porträt untersucht nicht nur, wie Dylan in den frühen 1960er Jahren in der Musikszene auftauchte, sondern auch, wie er sich immer der öffentlichen Kontrolle entzogen hat: Er beginnt den Film mit dem Prozess, sein eigenes Image zu schaffen, und durch das Am Ende haben wir gesehen, wie sich seine Zukunft in den Handlungen der Gegenwart niederschlug. Diese Zukunft ist eine Zukunft der Revolution, denn wir werden Zeuge, wie Dylans Talent sowohl als Performer als auch als Songwriter zum Vorschein kommt und seinen eigenen, einzigartigen Sound findet, obwohl er versucht, ihn in bestimmte Schubladen zu sperren.

Auf dem Weg zum Ruhm: Timothée Chalamet, FolgeDer Filmdarsteller des Jahres von 2010 verdient seine Auszeichnung durch seine Hingabe an das Handwerk – er lernt nicht nur, Gitarre und Mundharmonika zu spielen, sondern beherrscht auch Dylans Stimmlagen sowohl im Gesang als auch in der Sprache. Das Bemerkenswerte an seiner Arbeit ist, dass sie sich nie wie eine Mimikry anfühlt, dass seine Intonationen vollständig in die Essenz von Bob eingebettet sind, ohne dass er sich gezwungen fühlt, und dass es ihm nie schwerfällt, die Art von stiller Arroganz einzufangen, die Bobs öffentliche Persönlichkeit an bestimmten Stellen ausmachte.

Darüber hinaus erweist sich Monica Barbaro als mehr als fähig, die Leidenschaft und Kraft von Joan Baez einzufangen, insbesondere in den Momenten, in denen Bob sie verärgert hat, und verdient es, dafür hervorgehoben zu werden. Es ist eine Sache, eine gute musikalische Darbietung abzuliefern; Es ist eine ganz andere Sache, einen Song perfekt und professionell vorzutragen und gleichzeitig der Kamera zu vermitteln, wie verrückt Du bist bei dem Kerl, der neben dir singt.

Es ist die Art von Magie, die nur möglich ist, weil ein talentierter Künstler das Ganze live umsetzt. Insgesamt ist die Verwendung dieser Performance-Sequenzen im Film, in denen die Darsteller live auftreten, bemerkenswert effektiv: Edward Nortons Darstellung von Pete Seeger zeigt ihn von seiner umgänglichsten Seite, und es hat etwas so Charmantes, ihm dabei zuzusehen, wie er eine Menge durch „The Lion Sleeps Tonight“ führt (Wimoweh).“ Und ob er sich durch das Volkslied eines anderen klimpert oder in die Welt des Rock’n’Roll eintaucht, auf der Bühne ist Chalamet elektrisierend. (Ja, dieses Wortspiel war Absicht.)

Es war einmal eine wahre Liebe von mir: Ein völliges UnbekanntesDas größte Problem lässt sich mit der Figur Sylvie Russo zusammenfassen, die auf Dylans echter Geliebter Suze Rotolo basiert – bekanntermaßen die Frau, die auf dem Albumcover zu sehen ist Der freilaufende Bob Dylansondern selbst eine Künstlerin, Aktivistin und Autorin.

Als fiktive Sylvie ist Elle Fanning die ganze Zeit voll engagiert, aber die Szenen mit ihrer Figur ziehen den Film in die biografischen Tropen, die er ansonsten weitgehend vermeidet. Es ist mehr als fair, darauf hinzuweisen, dass ein Musiker möglicherweise Probleme mit seinen Beziehungen zu Frauen hat, aber trotz der Erwähnungen des sehr coolen und interessanten Lebens, das sie bereits führt, gerät Fannings Rolle im Film oft in die Rolle des Nörglers, der das tut Ich verstehe es nicht.

Das kommt erst richtig zum Vorschein, als Bob Sylvie einlädt, mit ihm nach Newport ’65 zu kommen, was das Chaos dieser Ereignisse nur noch verstärkt. Es wird als das wahre Ende ihrer Beziehung nach einer früheren Trennung dargestellt, obwohl sie sich am Ende wie eine überflüssige Figur fühlt, da ihre Anwesenheit in diesen Szenen lediglich das Publikum daran erinnert, wie giftig ihre Beziehung war. Das ist besonders unnötig, wenn man bedenkt, dass es keine eindeutigen Beweise dafür gibt, dass die echte Suze jemals in Newport war.

Das Urteil: Der Titel dieses Films könnte nicht besser nicht nur Dylan als mysteriöse Figur auf den Punkt bringen, sondern auch die Unmöglichkeit des Musik-Biopics als Genre. Eine schwierige Beziehung mit einer Frau, die es einfach nicht versteht, ist nicht das einzige Motiv, das darin auftaucht Ein völliges Unbekanntes (es gibt ein wörtliches Die Nacht eines harten Tagesals weiteres Beispiel).

Diese Tropen untergraben zwar keine der Darbietungen, sorgen aber dafür, dass der Film nicht so frisch wirkt, wie er nur könnte. Dennoch sind solche Tropen schwer zu vermeiden, denn das Erzählen von Geschichten über unsere größten Künstler besteht darin, dass sie oft viel gemeinsam haben. Ein völliges Unbekanntes schafft es, das Schlimmste zu vermeiden, nicht nur durch die Konzentration auf einen festgelegten Zeitraum, sondern vor allem durch die Akzeptanz der Tatsache, dass wir für eine Figur wie diese nie wirklich dazu bestimmt sind, das volle Ausmaß des Mannes zu verstehen, der er ist . Denn es spielt keine Rolle, ob wir Bob Dylan verstehen oder nicht. Wir müssen nur anerkennen, was er getan hat.

Wo zu sehen: Ein völliges Unbekanntes kommt am 25. Dezember in die Kinos.

