(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler Durch das Finale der zweiten Staffel von Die Probe„Meine Kontrollen.“)

Der Moment hat etwas ziemlich tiefgreifend in Die Probe Finale, wenn Nathan Fielder die zufälligsten Momente der zweiten Staffel zusammenbringt. Die Airline -Piloten, „Sully“ Sullenbergers Memoiren, der Gesangswettbewerb – alles gipfel Flügel der Stimme: Die Gelegenheit, Evanescences „Bring Me to Life“ im Fernsehen zu spielen.

Wenn Sie einem Newcomer versuchten, zu erklären, dass hier all dies geleitet wurde, als Fielder zu Beginn der Saison die Frage der Sicherheit der Fluggesellschaft erkundete, würden Sie ein verwirrtes Aussehen bekommen. Aber die Tatsache, dass dies machte Sinn Nachdem alle sechs Folgen gesehen haben, ist ein Beweis für die Art von Magic Fielder in der Lage, mit nur wenigen Kameras und einigen Millionen Dollar mit freundlicher Genehmigung von HBO zu kreieren.

Isabella Flügel der Stimme Die Leistung fühlt sich wie der Höhepunkt von allem an, was wir bis zu diesem Zeitpunkt gesehen haben, aber es ist nicht genau der Höhepunkt der Episode – oder sogar der Staffel. Die letzte Folge verbringt den größten Teil ihrer einstündigen Laufzeit im Cockpit eines echten 737, das über zwei Stunden lang ein komplettes Flugzeug mit „Passagieren“ (bezahlte Schauspieler) fliegt, um eine Möglichkeit, eine sichere Kommunikation zwischen den Piloten zu erforschen, während sie in der Luft sind.

Fielder und das Produktionsteam haben große Anstrengungen unternommen, um festzustellen, dass der Fielder einen Monat in Henderson, Nevada, trainiert hat, um „die am wenigsten erlischte Person zu werden, die für den Fliegen einer 737 in Nordamerika lizenziert wurde“. Während Sie es möglicherweise nicht als Trainingsmontage bezeichnen, widmet die Episode keinen Mangel an Bildschirmzeit, um zu enthüllen, wie kompliziert es ist, einen 737 zu fliegen, und gleichzeitig enthüllt, dass Piloten vom Training in einem Simulator zu fliegenden echten Flugzeugen mit Passagieren gehen – keine Übungsflüge dazwischen.

Nachdem Fielder seine Lizenz erhalten und einen verfügbaren (und betrieblichen) 737 -Field -Fielder für seinen ersten Flug mit seiner „Besetzung“ an Bord bereitete. Der Sinn dieser „Probe“ ist es, die Kommunikation zwischen Piloten zu verstehen. Während dieser Saison hat ein Co-Pilot, der Angst hatte, sich zu äußern, zu einem Mangel an Luftfahrtunfällen geführt.

Und Fielder fügt sich absichtlich eine Schwierigkeitsebene hinzu, indem er einen Co-Pilot namens Aaron ausgewählt hat, um sich ihm auf dem Flug anzuschließen: Aaron ist ein aufstrebender Fernseher, der Fielder in seinen Augen zu einem Kapitän auf dem Gebiet der Unterhaltung machen könnte. Daher könnte Aaron eher eingeschüchtert sein als andere, um sich zu äußern, wenn er irgendwelche Probleme bemerkt, aus Angst, seinen „Kapitän“ zu verärgern. Aber das könnte eine Katastrophe bedeuten, wenn sie in der Luft sind.

Glücklicherweise macht Fielder während des gesamten Fluges häufig kommuniziert, und bald arbeiten die beiden reibungslos auf ihrem Flug zusammen. Der Flug ist erfolgreich, wobei sowohl Fielder als auch Aaron Applaus erhalten, sobald er auf dem Boden landet. Gute Kommunikation rettet Leben!

Aber das ist nicht wirklich der Punkt dieser Geschichte.

In der Mitte der Folge füllt Fielder nach seiner 737 -Lizenz seine medizinische Zertifizierung aus, die eine Checkliste von Problemen enthält, die eine Person vom Fliegen disqualifizieren könnten – einschließlich der Diagnose „Depressionen, Angstzustände usw.“. Er möchte über diese Dinge gewissenhaft sein und anerkennen, dass er in letzter Zeit sowie in der Vergangenheit Angst erlebt hat, und geht für einen Gehirnscan ein, der für zahlreiche Bedingungen messen kann. Einschließlich Autismus.

Die Ergebnisse von Fielder’s Brain Scan sind jedoch vor seinem Flug nicht bereit, also überprüft er „Nein“ auf die Angstfrage: „Mit dem Wissen, das ich habe, bin ich fit, also zu fliegen … Ich denke, ich bin fit zu fliegen.“ Danach entdeckt er, dass es für Piloten nicht ungewöhnlich ist, ähnliche Diagnosen zu erhalten, da sie Sie vom Fliegen disqualifizieren können. Wenn er also eine Voicemail bekommt, in der er darüber informiert wird, dass sein Gehirn -Scan -Testergebnisse fertig sind, löscht er die Voicemail.

Die Saison endet mit dem Fielder, der zeigt, dass er seit seinem ersten Flug arbeitet und für ein Unternehmen arbeitet, das 737 auf der ganzen Welt verlegt. Es ist Arbeit, die er zu genießen scheint, und nicht nur für den Ego -Boost, der aus dem Wissen entsteht, dass „sie nur die klügsten und besten Leute ein Flugzeug dieser Größe fliegen lassen.“ Als er im Filmmaterial von seinen Flügen einfängt, ist es friedlich am Himmel. Schön, sogar.

Dann legt Fielder heutzutage den Catch-22, das dem Pilotleben inhärent ist: „Niemand ist im Cockpit erlaubt, wenn etwas mit ihnen nicht stimmt. Wenn Sie hier sind, müssen es Ihnen gut gehen.“

Das sind die letzten Worte der Saison, eine Saison, in der Fielder weit mehr lernte als nur, wie man ein Flugzeug fliegt – er lernte auch, was er über sich selbst nicht wissen will. Es ist vielleicht nicht so befriedigend wie er, wie er seine Testergebnisse erhält oder einen Weg findet, um die Vorschriften der FAA in Bezug auf psychische Gesundheit oder beides vollständig zu überarbeiten. Es ist jedoch ein Ende, das frei legt, wie kompliziert es sein kann, eine Person auf dieser Welt zu sein, wie unmöglich es sein kann, Ihren Platz zu finden. Egal wie viel Probenzeit Sie investieren.

Beide Jahreszeiten von Die Probe streamen jetzt auf Max.