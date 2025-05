Actionwoche bei Folge Fortsetzung mit unserer Rangliste der 30 besten Action -Filmstars aller Zeiten. Sehen Sie unbedingt, welche dieser großartigen Actionfilm -Schauspieler -Filme auf unserer Liste der besten Actionfilm -Franchise -Franchise -Unternehmen aller Zeiten erscheinen, sowie unser Rückblick auf die großartigen Action -Helden der Kino – einige erscheinen unten.

Die besten Actionfilme schulden alles zu ihren Sternen. Es ist ein Schwierigkeitsgrad, der über das talierende Talent hinausgeht – es gibt einige Oscar -Gewinner auf dieser Liste, aber sie sind nicht hier, um in Charakteren zu verschwinden oder komplizierte Akzente zu meistern. Denn das Wichtigste ist, wie gut sie das Publikum auf ihre Reise mitbringen können.

Ob in vielen Franchise -Unternehmen oder in der Mitte eines, die Männer und Frauen haben den Kick, schwingende Schwerter oder das Pedal auf das Metall dargestellt, was uns dazu bringt, uns mit diesen Filmen zu beschäftigen. Für die besten Actionstars überzeugen wir uns nicht nur, dass sie zu unglaublichen Stunts fähig sind – sie machen uns Pflege darüber, ob sie überleben werden oder nicht.

Hier gibt es einige echte Stunt -Profis und auch einige Leute, die sehr gut sind aussehen überzeugen, und das ist in Ordnung. Es spielt keine Rolle, ob diese Schauspieler tatsächlich eine Packung Soldaten oder Attentäter oder Roboter abkämpfen können: Es wird schließlich als Schauspielern bezeichnet. Im Kino zählt, dass das Publikum glaubt.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor