Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2020 ausgeführt. Er wird heute zur Feier des 45-jährigen Jubiläums des Shining veröffentlicht.

Das Overlook -Hotel wird niemals schließen. Es wurde niedergebrannt, geschlossen und sogar wieder niedergebrannt, aber es gibt kein Anzug. Die Wände, Hallen und gruseligen Räume der gruseligen Institution sind ebenso unangebracht wie die Geister in sich, und sie werden für immer so bleiben. Wenn das Overlook Hotel nicht nur eine Kulisse in einer Geschichte oder einem Film ist. Es ist nicht mehr nur ein Name, der Stephen King seiner eigenen Vision des Stanley Hotel gegeben hat. Und es ist nicht nur die prismatische Hölle, die Stanley Kubrick einige Jahre später ausgedacht hat. Es wurde vom öffentlichen Bewusstsein aufgenommen; Nicht anders als Jack Torrance am Ende des Films 1980.

Natürlich wäre nichts davon passiert ohne sagte Film. Dank seiner labyrinthischen Qualitäten und der mOMA-fähigen Ästhetik hat Kubricks kühles Meisterwerk unzählige Hommage, Dokumentarfilme, Bekleidungslinien, Brettspiele, Memes und GIFs hervorgebracht, die alle auf der Überlieferung und dem kulturellen Cache des Films aufgebaut haben. Vierzig Jahre später, Das Seuchen ist eine Marke, nicht anders als Star Wars oder ein anderes geistiges Eigentum mit Übergangsqualitäten. Aber es ist auch etwas anderes. Im Jahr 2020 inmitten unserer anschließenden Pandemie und all dem Chaos, das uns in seinem Gefolge konsumiert hat, Das Seuchen ist ein Geisteszustand geworden. Es ist ein seltsam beruhigender, albtraumhafter Rückzugsort, in dem wir einen Zusammenbruch abbauen können, indem wir unsere eigene Negativität, kleine Frustrationen und existenzielle Unwohlsein einteilen.

Das SeuchenZumindest Kubricks Vision (Kings Roman ist im Ton weitaus optimistischer), bietet solche Motivationen, weil so viel davon die Irritabilität und Offenheit seiner Charaktere kassiert. Es ist eine zweieinhalbstündige Meditation über die Beschwerden des Lebens und die Art und Weise, wie wir versuchen, mit auseinander zu fallen. Aber Dinge Tun auseinander fallen. Sie stets Fallen Sie auseinander, und nie hat sich diese Vorstellung heute ernüchternden, wenn wir in unseren Häusern ähnlich isoliert sind, gezwungen sind, die Welt zu zerbröckeln zu sehen, und ohne eine Agentur über die Angelegenheit. Jetzt fühlen wir uns mehr denn je von Jack, Wendy oder Dick gesehen.

Wie viele Nachmittage haben Sie damit verbracht, in den Weltraum zu starren? Wie oft haben Sie das Gefühl, auf Eierschalen um Angehörige zu gehen? Wie viel Hoffnung haben Sie verloren, nachdem Sie die Vielzahl der erstaunlichen Schlagzeilen gelesen haben? Schreckliche Zeiten, in der Tat. Und doch gibt es wie die Angst, die durch die Rahmen von Kubricks Film waschen, einen betäubenden Faktor, der für die Unvermeidlichkeit eines solchen Chaos spricht. Immerhin können wir einen Stapel Geschirr überschreiten, unsere Köpfe abrufen und vor Schrecken herum parade, aber die Angst wird verweilen und wachsen so lange wie die Asche auf Wendys Zigarette. Worte der Weisheit Lloyd, Worte der Weisheit!

Es gibt auch etwas zu sagen über Dick Halloranns Bogen im Kontext unserer gegenwärtigen Realität. In dem Film wird der wohlwollende Küchenchef von Danny Torrance verliebt, um sein Haus in Miami zu verlassen und zu den schneebedeckten Grenzen zurückzukehren, um den Tag zu retten. In einer drastischen Veränderung des Quellmaterials von King wurde Dick nach seiner Ankunft für seine Bemühungen unmittelbar. Jetzt ist es zugegebenermaßen pervers, hier Parallelen zu ziehen, aber diese Sinnlosigkeit war in letzter Zeit im Kopf. Besonders wenn uns alle gesagt wurden, dass wir im Inneren bleiben, Distanz halten und Masken tragen sollen, nur für unsere Nachbarn, unsere Führer, unsere Freunde und Familie, um die Regeln zu brechen. Tolle Party, nicht wahr?

Es ist etwas, in Ordnung. Persönlich bin ich jeden Morgen aufgewacht, stolpere zu meinem Schreibtisch und starre es auf die gleiche Weise, wie Torrance zu seiner Schreibmaschine ragt. Der unvermeidliche Alltag von allem, gepaart mit dem Wissen, dass wir keine Ahnung haben, wann irgendetwas davon endet, hat alles so … leichtfertig erscheinen lassen? Das Verleih von mehr Gewicht zu den Parallelen ist meine eigene Erleichterung, wenn ich dieses Glas Whisky bis zum Ende des Tages erreicht habe, eine extravagante Flasche Jameson, die ich lloyd zu einer Reihe von Gelegenheiten fältig genannt habe. Nach den steigenden Alkoholverkäufen zu urteilen, bin ich in dieser Hinsicht nicht allein.

Wie auch immer, ich schweife ab …

Was an all dem erstaunlich ist, ist wie wie Das Seuchen bleibt undurchdringlich. Die Pandemie wird kommen und gehen. Funko wird weiterhin Pop -Figuren ausstellen (hoffentlich von Dick Hallorann und Stuart Ullman). Etsy -Händler werden die Quiltküchenhandschuh des Blowjobs halten. Und seien Sie versichert, Hollywood wird immer mehr Gründe finden, um zum Overlook zurückzukehren. Nichts davon wird den Einfluss des Films beeinflussen oder wie er unser eigenes Unterbewusstsein weiter durchdringt. Zur Hölle, allein in den letzten zwei Jahren haben wir die bekanntesten Einstellungen des Films zu unzähligen Ergebnissen gesehen (siehe: Bereits Spieler einsAnwesend Doktorschlaf), und doch kauern wir immer noch, wenn diese Grady Twins kommen, um Darts zu spielen.

Nein, es gibt eine fast mythische Qualität zu Das Seuchenein Gefühl, das durch die Unmöglichkeit verschärft wird, jemals eine der Punkte zu verbinden. Suchen Sie nicht weiter als die bizarren Theorien innerhalb des Dokumentarfilms Raum 237. Versuchen Sie, einen von ihnen zu bestreiten. Du kannst nicht. Sicher, Sie könnten die Augen rollen und sagen, dass dies nicht Kubricks Absicht war, aber Sie wären auf keinem stetigeren Boden als die Verschwörer. Wenn es also 40 Jahre später etwas zu Toasten gibt, ist es für das seltsame und wunderbare Unbekannte, das uns einchecken lässt. Es ist dieser großartige Abgrund, in den wir immer wieder starben, und wie Nietzche sagt, wenn wir lange genug aussehen, wird es uns direkt zurückstarren.

Für immer und ewig und ewig …